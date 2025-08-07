Essay Contest 2025

मंदसौर में अंजान मौत का साया! GBS वायरस से बालिका की मौत, लिवर किडनी कर देता है सुन्न - MANDSAUR GBS VIRUS SPREAD

मंदसौर जिले के ग्राम मुल्तानपुरा में फैला जानलेवा जीबीएस वायरस. एक बालिका की मौत से हड़कंप. कई लोग आए चपेट में.

MANDSAUR GIRL DIES DUE TO GBS VIRUS
मंदसौर में जीबीएस वायरस से बालिका की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 1:28 PM IST

मंदसौर: राजस्थान से सटे प्रदेश की सीमावर्ती जिले मंदसौर में जीबीएस वायरस फैलने से लोगों में भारी दहशत का माहौल है. जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम मुल्तानपुरा में कई लोग इस जानलेवा बीमारी वाले वायरस की चपेट में आ गए हैं. इस खतरनाक बीमारी के चलते यहां एक बच्ची की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया है. एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से तेजी से फैल रही है यह संक्रमित बीमारी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है. हालांकि अब प्रशासन ने रोकथाम के लिए स्वास्थ विभाग के पूरे अमले को मैदान में उतार दिया है.

मंदसौर में जीबीएस वायरस का आतंक
प्रदेश के सीमावर्ती जिले मंदसौर के ग्राम मुल्तानपुरा में जीबीएस वायरस फैल गया है. महाराष्ट्र के पुणे के बाद मंदसौर में अचानक इस बीमारी के तेजी से फैलने के कारण लोगों में भय का वातावरण है. 8000 लोगों की आबादी वाले इस छोटे से गांव में कई लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं. इस बीमारी में मरीज को सर्दी, जुकाम और बुखार के बाद पैरों में सुन्नपन होने के लक्षण दिखाई देते हैं.

मंदसौर में फैला जानलेवा जीबीएस वायरस (ETV Bharat)

धीरे-धीरे सुन्न हो जाता है शरीर
डॉक्टर के मुताबिक, इस बीमारी की चपेट में आए मरीज का पूरा शरीर धीरे-धीरे सुन्न होकर लकवा का शिकार हो जाता है. जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है. पिछले हफ्ते ही कुछ लोगों में इस बीमारी के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग का अमला लोगों की जांच करने के लिए अब गांव में पहुंच गया है. यहां घर-घर सर्वे शुरू कर दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग के अमले ने मौके पर ही लोगों के खून,पेशाब और जांच संबंधी जरूरी नमूने लेना शुरू कर दिया है. वहीं लक्षण वाले मरीजों का उपचार शुरू कर दिया है.

लिवर, किडनी, फेफड़ों को संक्रमित कर देता है जीबीएस वायरस
चिंता की बात यह है कि यहां हुए सर्वे के दौरान कई लोगों में इसके लक्षण सामने आए हैं. जबकी 7 लोग गंभीर तरीके से बीमार हैं. जिन्हें मंदसौर, अहमदाबाद और इंदौर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस वायरस की चपेट में आने के बाद मरीज को शुरू में पैरों में सुन्नपन की शिकायत महसूस होती है. जिससे उसे चलने फिरने में काफी तकलीफ होती है. इसके बाद यह बीमारी घुटनों और जांघों से होती हुई कमर और पेट में मौजूद लिवर, किडनी और फेफड़ों को संक्रमित कर देती है. जिसके चलते मरीज को लकवा हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है.

जिला चिकित्सालय की टीम के परीक्षण प्रभारी डॉक्टर शुभम सिलावट ने बताया कि, ''सर्वे के दौरान 7 लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है, जिनका इलाज चल रहा है. जबकि कई लोगों में इसके प्रारंभिक लक्षण पाए गए हैं. दूसरी तरफ उन्होंने यह भी बताया कि इस रोग के संक्रमित मरीज को तत्काल इलाज लेना चाहिए.'' उन्होंने बताया कि, ''प्राथमिक स्तर पर इस बीमारी का इलाज लेने से मरीज जल्द स्वस्थ हो सकता है. लेकिन कमर के बाद पेट और फेफड़ों तक पहुंचने में इस बीमारी को कवर करने में काफी मुश्किल होती है.''

फौरी तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक, इस गांव में अधिकतर लोग मवेशी पालन और खेती-बाड़ी के रोजगार से जुड़े हुए हैं. लिहाजा इस गांव में साफ सफाई का भी अभाव पाया गया है. इस कारण भी इस बीमारी के फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है. इस मामले में जिला प्रशासन ने जनपद पंचायत और स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी गांव में समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं.

गांव पहुंची सर्वे टीम
कलेक्टर आदिती गर्ग ने बताया कि, ''मुल्तानपुरा में इस बीमारी के फैलने के बाद उन्होंने 2 डॉक्टर और 20 चिकित्सा कर्मियों के अमले की एक टीम को गांव में रवाना किया है, जो घर-घर सर्वे कर रही है.'' कलेक्टर ने लोगों से इस बीमारी से डरने के बजाय इसका तत्काल उपचार करवाने और रोकथाम के मामले में स्वास्थ अमले को सहयोग करने की भी अपील की है.'' उन्होंने बताया कि, ''फिलहाल इस वायरस से पीड़ित लोगों में दहशत है. लेकिन जल्दी ही इस पर नियंत्रण किया जाएगा.

गौरतलब है कि, इसी साल 3 महीने पहले महाराष्ट्र के पुणे में भी जीबीएस वायरस फैलने से कई लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद अचानक यह वायरस मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव में फैलने से यहां हड़कंप मच गया है.

