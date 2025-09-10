ETV Bharat / state

गोवा से कम नहीं गांधीसागर में एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी और अभ्यारण्य में सफारी का लुत्फ

मंदसौर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का आयोजन 2 दिन. इसके साथ ही पूरे सीजन उठाएं रोमांचक गतिविधियों का लुत्फ.

Gandhi Sagar Forest Retreat
मंदसौर स्थित गांधीसागर में एडवेंचर टूरिज्म (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंदसौर : मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने गांधी सागर डैम के बैक वाटर में चौथे रिट्रीट मेले की तैयारी पूरी कर ली है. 12 सितंबर से शुरू होने वाले 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे. इस मौके पर देश-विदेश के पर्यटकों की भागीदारी करने के लिए सरकार ने निजी कंपनी के जरिए विशेष सुविधाओं का भी इंतजाम किया है. यहां वाटर स्पोर्ट की ढेर सारी गतिविधियां होंगी. इसके साथ ही और भी कई प्रकार की रोमांचक एक्टिविटी कराने की तैयारी है.

गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने इको-टूरिज्म प्रोजेक्ट की हाल में घोषणा की है. मंदसौर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण इसमें शामिल किया. गांधीसागर फॉरेस्ट रिट्रीट का चौथा संस्करण 12 सितम्बर बैकवॉटर क्षेत्र में प्रारंभ होगा. गुजरात की निजी कंपनी और मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित यह रिट्रीट लक्ज़री कैंपिंग, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक गतिविधियों भरा होगा. गांधीसागर में अब टेंट सिटी में पर्यटक हॉट-एयर बलूनिंग, पैरामोटरिंग, जेट स्कीइंग, कायाकिंग और मोटर बोटिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे.

गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में एडवेंचर टूरिज्म (ETV BHARAT)

गांधीसागर अभयारण्य में सफारी का लुत्फ भी लें

रोमांचक गतिविधियों के साथ ही पर्यटक बांध से कुछ ही दूर हिंगलाजगढ़ किले की हेरिटेज ट्रेल और गांधीसागर अभयारण्य में वन्यजीव सफारी के साथ ही ग्रामीण जीवन के वास्तविक अनुभवों का भी आनंद ले सकेंगे. बांध एरिया में लगभग 2,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला एक बटरफ्लाई गार्डन भी विकसित किया गया है, जिसमें तितलियों को आकर्षित करने के लिए 4,000 से अधिक पोषक (होस्ट) और पराग (नेक्टर) प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं. पहले से ही 40 से अधिक तितली की प्रजातियां दर्ज की जा चुकी हैं.

Gandhi Sagar Forest Retreat
मंदसौर में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट (ETV BHARAT)

बटरफ्लाई गार्डन रहेगा आकर्षण का केंद्र

इसके अलावा इस सीज़न में चतुर्भुज नाला की प्राचीन शैलचित्र कला से प्रेरित रॉक आर्ट इंटरप्रिटेशन ज़ोन तथा बायोडायवर्सिटी वॉक जैसी गतिविधियों को भी शामिल किया गया है. इससे पर्यटक इस क्षेत्र की पारिस्थितिक स्थिति से और गहराई से जुड़ सकेंगे. गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के माध्यम से पर्यटक इस बार गाइडेड बटरफ्लाई गार्डन टूर, नेचर वॉक, बर्ड वाचिंग जैसे प्राकृतिक अनुभव के साथ प्रकृति से जुड़ सकेंगे. इसके साथ ही यहां वाटर स्पोर्ट्स में स्पीड बोट, कयाकिं जेट स्की जैसे एडवेंचर भी कर सकेंगे.

Gandhi Sagar Forest Retreat
मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने की बेहतरीन व्यवस्था (ETV BHARAT)

पर्यटन बढ़ने से स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

Gandhi Sagar Forest Retreat
गोवा से कम नहीं गांधीसागर का लुत्फ (ETV BHARAT)

पर्यटन से जुड़ी निजी कंपनी के मैनेजर सौरव गुप्ता ने बताया "यह रिट्रीट मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी पहल है, जिसके तहत राज्य के जलाशयों के इर्द-गिर्द रोमांचक टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है. रोमांच, सांस्कृतिक जुड़ाव और संरक्षण आधारित पहलुओं के संयोजन से ये प्रोजेक्ट न केवल देशभर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए नए रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगा." मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग ने कहा "12 सितंबर से शुरू होने वाले इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है."

For All Latest Updates

TAGGED:

MANDSAUR ADVENTURE TOURISMWATER SPORT ACTIVITIESGANDHI SAGAR SANCTUARY SAFARIGOA FEELING GANDHI SAGAR RETREATGANDHI SAGAR FOREST RETREAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गैंगस्टर की मौत पर भड़काऊ रील बना फंसे एजाज खान, एक्टर के खिलाफ इंदौर में FIR

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.