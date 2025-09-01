ETV Bharat / state

सूखे से जूझ रहे मालवा में इंद्रदेव हुए मेहरबान तो गधों को छककर खिलाए गुलाब जामुन - FED GULAB JAMUN TO DONKEYS

मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा फुल होने के बावजूद निमाड़ और मालवा के जिलों में कम बारिश, अगस्त के अंतिम दिनों ने दी राहत.

बारिश हुई तो गधों को दी गुलाब जामुन की पार्टी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2025 at 5:45 PM IST

मंदसौर : मध्य प्रदेश में इस साल बारिश ने जहां कई जिलों में तबाही मचाई है तो कुछ जिले पानी को तरस गए. खासकर निमाड़ और मालवा क्षेत्र के जिलों में कम बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. हालांकि अगस्त माह के अंतिम दिनों में निमाड़ और मालवा में इंद्रदेव ने कुछ मेहरबानी की है. लेकिन अभी भी इन दोनों इलाकों के रतलाम, नीमच और अलीराजपुर जिले को छोड़ दें तो अन्य जिलों में बारिश का कोटा फुल होने से बहुत दूर है. अब सारी उम्मीदें सितंबर माह से हैं. हालात ये है कई जिलों में पीने के पानी का संकट भी मुंह बाए खड़ा है. फसलें तो बर्बाद हो ही गई हैं.

निमाड़ और मालवा में अभी बारिश की दरकार

पूरा मानसून सत्र लगभग बीतने को है. लेकिन निमाड़ और मालवा के अधिकांश जिले कम बारिश से जूझ रहे हैं. ऐसे में किसानों, व्यापारियों और आम लोगों में भारी चिंता का माहौल है. इन हालातों में लोगों द्वारा भगवान से अच्छी बरसात के लिए मन्नतें करने का दौर जारी है. अब मालवा में पिछले 3 दिन से झमाझम बरसात हो रही है. लिहाजा लोगों ने मान्यता के अनुसार मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर सोमवार को गधों को गुलाब जामुन खिलाए गए. इससे पहले गधों को माला पहनाई गई.

इंद्रदेव हुए मेहरबान तो गधों को छककर खिलाए गुलाब जामुन (ETV BHARAT)

मंदसौर के आसपास 3 दिन से झमाझम

बता दें कि मंदसौर में पिछले 2 दिन से जोरदार बारिश हो रही है. भरपूर बारिश के कारण यहां की शिवना, चंबल और रेतम नदियां उफान पर हैं. इंद्र भगवान की मेहरबानी के बाद यहां लोगों में भी खुशी का माहौल है. इससे पहले बारिश नहीं होने से परेशान लोगों ने पिछले हफ्ते आधी रात को श्मशान घाट में जाकर गधों से उड़द और मक्का की बुवाई करवाई थी.

सूखे से परेशान थे, मन्नत पूरी हुई तो गधों की मौज कराई (ETV BHARAT)

वहीं, टोने टोटके के मुताबिक कुछ लोगों ने अर्धनग्न होकर भी भगवान से प्रार्थना की थी. अब यहां भरपूर बरसात होने के बाद जब शिवना नदी में बाढ़ का पानी आया तो लोगों ने मन्नत पूरी होने पर गधों को खुश किया. चंद्रपुरा गांव के पटेल शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा "यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसका निर्वाह करते हुए आज गांव के तमाम लोगों ने गधों को गुलाब जामुन खिलाए."

मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा फुल, कुछ जिले तरसे

गौरतलब है कि इस साल मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में अभी तक 37.1 इंच बारिश हो चुकी है. 15 जून से लेकर पूरी जुलाई में झमाझम बारिश के बाद अगस्त के अधिकांश दिन बगैर बारिश के गुजरे लेकिन अगस्त के अंतिम सप्ताह में फिर बारिश का दौर जारी रहा. रविवार की रात और सोमवार को भी कई जिलों में तेज बारिश हुई. बता दें कि मध्य प्रदेश की सामान्य बारिश का औसत 37 इंच है. इस प्रकार प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो चुका है.

मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी (ETV BHARAT)

इस साल सबसे ज्याादा बारिश गुना में हुई. मंडला, श्योपुर, अशोकनगर, रायसेन ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई. वहीं, सबसे कम बारिश वाले 5 जिले इंदौर और उज्जैन संभाग के हैं. शाजापुर में सबसे कम 21 इंच बारिश हुई है.

मध्य प्रदेश के तवा डैम से लगातार छोड़ा गया पानी (ETV BHARAT)

मालवा और निमाड़ के जिलों में अब तक कोटे की कितनी बारिश

जिला बारिश (प्रतिशत)

  • इंदौर 62
  • धार 74
  • झाबुआ 83
  • अलीराजपुर 100
  • उज्जैन 68
  • देवास 75
  • रतलाम 100
  • शाजापुर 59
  • मंदसौर 85
  • नीमच 114
  • आगर मालवा 86
  • बड़वानी 83
  • खंडवा 73
  • खरगौन 80

