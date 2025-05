ETV Bharat / state

पहले टक्कर मारी फिर चलती एंबुलेंस से फेंका, शामगढ़ में बुुजुर्ग की मौत - ELDERLY PERSON THROW AMBULANCE

पहले टक्कर मारी फिर चलती एंबुलेंस से बुजुर्ग को फेंका ( ETV Bharat )

Published : May 4, 2025 at 5:06 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 6:54 PM IST

मन्दसौर : शामगढ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां जीवनदान देने वाली एंबुलेंस गाड़ी ने ही एक पैदल राहगीर को टक्कर मार दी. इसके बाद एंबुलेंस चालक उसे घायल अवस्था में गाड़ी में डालकर शामगढ़ ले आया. लेकिन इलाज करवाने के बजाय मौका देखते ही उसने तेज रफ्तार गाड़ी में से बुजुर्ग को फेंक दिया. इस घटना के बाद शहर में आक्रोश का माहौल है. वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पहले टक्कर मारी फिर चलती एंबुलेंस से फेंका शामगढ़ में शनिवार रात करीब 8:30 बजे एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस से एक व्यक्ति को फेंक देने की घटना सामने आई है. इसके बाद उसकी जान चली गई. जीवनदान देने वाली 108 के ड्राइवर ने घटना को अंजाम देते हुए बुजुर्ग की जान ले ली. शनिवार की रात एंबुलेंस चालक ने पैदल जा रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी थी. इसके बाद ड्राइवर ने उसे उठाकर एंबुलेंस में पटका और घटना छुपाने के लिए उसने घायल बुजुर्ग को चलती गाड़ी से ही फेंक दिया. यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

