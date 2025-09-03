ETV Bharat / state

यात्री कृपा ध्यान दें! मंडोर सुपरफास्ट और जोधपुर से दिल्ली जाने वाली ये ट्रेनें आज के लिए रद्द - TRAINS CANCELLED

मंडोर सुपरफास्ट सहित जोधपुर से दिल्ली जाने वाली 3 ट्रेनें आज रद्द रहेंगी.

जोधपुर से दिल्ली की ट्रेनें रद्द
जोधपुर से दिल्ली की ट्रेनें रद्द (ETV Bharat (Symbolic))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 7:49 AM IST

2 Min Read

जोधपुर : दिल्ली साइड से जोधपुर आने वाली तीन प्रमुख ट्रेनें बुधवार को रद्द रहेंगी. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते ट्रेन (22995) दिल्ली-जोधपुर मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन (22482) दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन (22421) दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूरी तरह से रद्द रहेंगी. ट्रेनों का संचालन 1 ट्रिप के लिए रद्द किया गया है. उपरोक्त ट्रेनों का संचालन उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के खलीलपुर-रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-98 पर तकनीकी कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने की वजह से प्रभावित हो रहा है.

त्योहार पर यात्रियों के घर आवागमन की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से 14 ट्रिप के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार ट्रेन 04827, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल 27 सितंबर से 27 दिसंबर तक (14 ट्रिप) भगत की कोठी से प्रत्येक शनिवार को सुबह 11.30 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

पढ़ें. रेलवे की सौगात: कोटा के सोगरिया से बरौनी के बीच दौड़ेगी दिवाली स्पेशल, यूपी और बिहार के यात्रियों को मिलेगी सुविधा

इसी प्रकार ट्रेन 04828, बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 28 दिसंबर तक (14 ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक रविवार को सुबह 10.30 बजे प्रस्थान कर सोमवार सुबह 4.30 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 4 जनरल और दो पॉवर कार सहित 17 डिब्बे होंगे. ट्रेन आवागमन में लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबूरोड, पालनपुर, महेसाना, साबरमती, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

जोधपुर : दिल्ली साइड से जोधपुर आने वाली तीन प्रमुख ट्रेनें बुधवार को रद्द रहेंगी. जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर तकनीकी कार्य के चलते ट्रेन (22995) दिल्ली-जोधपुर मंडोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन (22482) दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपरफास्ट एक्सप्रेस और ट्रेन (22421) दिल्ली सराय रोहिल्ला सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस पूरी तरह से रद्द रहेंगी. ट्रेनों का संचालन 1 ट्रिप के लिए रद्द किया गया है. उपरोक्त ट्रेनों का संचालन उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के खलीलपुर-रेवाड़ी स्टेशनों के मध्य पुल संख्या-98 पर तकनीकी कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने की वजह से प्रभावित हो रहा है.

त्योहार पर यात्रियों के घर आवागमन की सुविधा को देखते हुए रेलवे प्रशासन की ओर से भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस स्टेशनों के बीच 27 सितंबर से 14 ट्रिप के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम विकास खेड़ा के अनुसार ट्रेन 04827, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल 27 सितंबर से 27 दिसंबर तक (14 ट्रिप) भगत की कोठी से प्रत्येक शनिवार को सुबह 11.30 बजे रवाना होकर रविवार सुबह 7.25 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.

पढ़ें. रेलवे की सौगात: कोटा के सोगरिया से बरौनी के बीच दौड़ेगी दिवाली स्पेशल, यूपी और बिहार के यात्रियों को मिलेगी सुविधा

इसी प्रकार ट्रेन 04828, बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल 28 सितंबर से 28 दिसंबर तक (14 ट्रिप) बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक रविवार को सुबह 10.30 बजे प्रस्थान कर सोमवार सुबह 4.30 बजे भगत की कोठी पहुंच जाएगी. ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए 1 सेकंड एसी, 4 थर्ड एसी, 1 थर्ड एसी इकोनॉमी, 5 द्वितीय श्रेणी स्लीपर, 4 जनरल और दो पॉवर कार सहित 17 डिब्बे होंगे. ट्रेन आवागमन में लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, रानी, फालना, जवाई बांध, पिंडवाड़ा, आबूरोड, पालनपुर, महेसाना, साबरमती, बड़ोदरा, भरूच, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAINS FROM JODHPUR TO DELHI CANCELजोधपुर से दिल्ली की ट्रेनें रद्दमंडोर सुपरफास्ट रद्दMANDORE SUPERFAST CANCELTRAINS CANCELLED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.