मंडला में गोबर से बदली आदिवासी महिलाओं की किस्मत! दिवाली में धूम मचाएंगे स्टाइलिश दीये

गोबर से बनाए जा रहे दीपकों पर गोंडी चित्रकला की सुंदर सजावट की जाती है, जिससे दीपक एक अद्वितीय (यूनिक) उत्पाद का रूप ले लेते हैं. बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है. मंडला के नैनपुर, बिलवानी और मंडला मुख्यालय में इस कार्य को संचालित किया जा रहा है. वर्तमान में विभिन्न जगहों पर लगभग 100 महिलाएं इस गतिविधि से जुड़ी हुई हैं और बड़े उत्साह से दीपक बनाने का काम कर रही हैं.

मंडला के ग्राम भाड़िया में 30 महिलाओं का एक समूह गोबर से दीये बनाने का काम कर रही हैं. खादी ग्राम उद्योग के अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि "मंडला में गोबर से दीपक बनाने का काम एक नवाचार के रूप में किया जा रहा है. आजीविका मिशन के तहत प्रदेश शासन का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक स्व-सहायता समूहों और ग्रामीण उत्थान समितियों की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हों."

मंडला: वर्तमान समय में कई शहरों में स्व-सहायता समूह में महिलाएं आजीविका के लिए कई उत्पाद तैयार कर रही हैं. मंडला में भी करीब 30 आदिवासी महिलाओं का समूह दीपावली के अवसर पर गोबर से सुंदर-सुंदर दीपक तैयार कर रही हैं. यह महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बना रहे हैं बल्कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी कारगर साबित हो रहा है. यह कार्य आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है.

दीपावली पर्व के चलते गोबर से बने दीपकों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. लोग इन्हें न केवल सजावट के लिए बल्कि पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी अपने घरों में स्थान दे रहे हैं, क्योंकि गोबर को परंपरागत रूप से शुद्ध और शुभ माना जाता है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रही नई दिशा

शिव कुमार आगे बताते हैं कि "हमारा उद्देश्य है कि महिलाएं पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़कर अपनी आय के नए स्रोत बना सकें. दीपावली के अवसर पर गोबर से बने दीयों की बाजार में खूब मांग है. यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई रोशनी दे रहे हैं.

महिलाओं को मिल रही खुद की पहचान

गोंडी पेंटिंग की ट्रेनर सुमन बांदेवार ने बताया कि "पहले हम घर तक सीमित थे, लेकिन अब इस काम से हमें अपनी पहचान और आमदनी दोनों मिल रही हैं. मैं पिछले 2 वर्षों से इस समूह से जुड़ी हुई हूं. दीपावली का त्योहार निकट आ रहा है, और इसी अवसर पर हम गोबर से बने दीपक तैयार कर रहे हैं. इन उत्पादों को हम बाजार में प्रदर्शित करेंगे, ताकि इनकी अधिक से अधिक बिक्री हो सके. हम लोगों को यह समझाएंगे कि गोबर से बने ये दीपक पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार की हानि नहीं है."

गोंडी पेंटिंग की कला हो रही विलुप्त

वह आगे बताती हैं कि "सरकार की विभिन्न योजनाओं से हमें इस कार्य में सहायता और प्रोत्साहन मिल रहा है. स्वदेशी संघ सहायता समूह के माध्यम से हम दीपक तैयार करते हैं और उन पर गोंडी पेंटिंग करते हैं. इसके बाद बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं, जहां लोग बड़े उत्साह से खरीदते हैं और हमारे इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हैं. गोंडी पेंटिंग एक पारंपरिक कला है. जो अब विलुप्त होने की कगार पर है. हम इस कला को दीपकों के माध्यम से पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि लोग इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से फिर से जुड़ सकें."

महिलाओं को मिल रहा गोंडी कला का प्रशिक्षण

कैंप में प्रशिक्षण ले रही महिला सुलोचना मरकाम ने कहा कि "मैं लगभग 1 महीने से यहां आकर गोंडी कला को सीख रही हूं, इस कैंप की जानकारी संस्थान के अधिकारियों द्वारा ग्रामीण महिलाओं को दी गई थी. प्रशिक्षण की वजह से हमे प्रतिदिन नई-नई कला सीखने को मिल रही है."

गोंडी पेंटिंग को मिली नई ऊर्जा

उन्होंने आगे बताया कि "पहले जब पति काम पर और बच्चे स्कूल चले जाते थे तो हम घर पर अकेले बिना कोई काम के समय बीतते थे, लेकिन अब हमें अवसर मिला है सीखने का और दिखाने का. इस कला को सीखने से हमें खुद की कुछ आमदनी होगी. जिससे हम अपनी जरुरतें पूरी कर कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं. हमें और भी बड़े आयोजनों में जाने का और नई कला सीखने का अवसर मिलेगा."

आदिवासी बहुल जिला मंडला की गोंडी पेंटिंग जो विलुप्त की कगार पर पहुंच गई थी. उसे जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की खादी ग्राम उद्योग के सहयोग से एक नई ऊर्जा मिली है. प्रशासन के द्वारा समूह के माध्यम से मास्टर ट्रेनर के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर एक नए आयाम स्थापित कर रही है. गोंडी पेंटिंग की कला में गोबर के दिये, रुमाल पोस्ट कार्ड, मिट्टी के दिये, मिट्टी के घड़े, साड़ी, दुपट्टा सहित कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं.