मंडला की मंत्री ढोलक बजाने में माहिर, महिलाओं में जगाती हैं जोश, मोहन यादव भी मुरीद

मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उईके पब्लिक के बीच पहुंच उनके ही रंग में रंग जाती है. गीत-संगीत और डांस में उनकी खासी रुचि.

महिलाओं की टोली में ढोलक बजाती मंत्री संपतिया उईके (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:51 PM IST

4 Min Read
मंडला : कैबिनेट मंत्री संपतिया ऊईके जामगांव में दुर्गा मां की चुनरी यात्रा में शामिल हुईं. उन्होंने काली मंदिर में पूजा-अर्चना भी की. इस दौरान मंत्री संपतिया उईके ने महिलाओं की टोली में बैठकर मां की भक्ति में भजन गाए. मंत्री संपतिया उईके ने सारा प्रोटोकॉल दरकिनार कर महिलाओं के बीच बैठकर ढोलक बजाई. मंत्री का साथ पाकर महिलाएं भी भजनों पर काफी देर तक झूमती रही.

मां दुर्गा से सभी की मुरादें पूरी करने की प्रार्थना

लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री संपतिया उईके ने कहा "नवरात्रि के पावन पर्व पर मां दुर्गा की आराधना और उपासना का विशेष महत्व है. इस दौरान लोग विभिन्न तरीकों से माता की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे कि उपवास रखना, गरबा खेलना, ज्वारे स्थापित करना आदि. मां दुर्गा की कृपा से सभी की मुरादें पूरी होती हैं और सुख-शांति का वास होता है. मैं यहां पवित्र स्थान मां काली के दरबार में माता से सभी के कल्याण की कामना करती हूं. सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें."

दुर्गा मां की चुनरी यात्रा में कैबिनेट मंत्री संपतिया ऊईके (ETV BHARAT)
मां दुर्गा से सभी की मुरादें पूरी करने की प्रार्थना (ETV BHARAT)

धार्मिक स्थलों का करेंगे विकास

संपतिया ऊईके ने कहा "आज हमने जामगांव में मकरानी माता के दर्शन किए और आसपास के गांव की महिलाओं द्वारा निकाली गई चुनरी यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला है. मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार विकास निश्चित होगा, लोग इस स्थान को जानेंगे. निश्चित ही यह जगह एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रहेगा. माता रानी से यही कामना करते हैं. सरकार की ओर से विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और न ही फंड की कमी आने दी जाएगी."

पीएचई मंत्री संपतिया उईके (ETV BHARAT)
चुनरी यात्रा में शामिल हुई पीएचई मंत्री संपतिया उईके (ETV BHARAT)

मंत्री के साथ बाराती-घराती भी नाचे थे

मंत्री संपतिया उईके की खासियत यही है कि वह जनता के बीच पहुंचकर उन्हीं के रंग में रंग जाती हैं. फिर चाहे व धार्मिक कार्यक्रम हो या सामजिक. सरकारी प्रोग्राम में भी संपतिया उईके भाग लेकर जनहितैीषी योजनाओं को अपने अंदाज में जनता के बीच लेकर पहुंचती हैं. मंडला जिले की ग्राम पंचायत टिकरवाड़ा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन में जब 1155 जोड़ों का विवाह संपन्ना हुआ तो इसके संगीत कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संपतिया उईके ने सबके साथ डांस किया. बाराती और घराती भी इस उत्साह में पीछे नहीं रहे.

मंडला के खेल उत्सव में जुम्बा डांस (फाइल फोटो) (ETV BHARAT)

भजनों के कार्यक्रम में भी सुर छेड़ती हैं संपतिया उईके

पिछले दिनों बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र में श्रीमद् भागवत कथा में भी मंत्री संपतिया उईके ने श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव में भक्तों के साथ भजनों पर लीन होकर कृष्ण भक्ति दिखाई. मंडला में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन में भी लोक गायन और भक्ति संगीत के दौरान संपतिया उईके ने भजन गायिका के साथ सुर मिलाए. इसी प्रकार मंडला में वॉकाथान कार्यक्रम में मंत्री संपतिया उईके ने जुम्बा डांस करती नजर आईं. जुम्बा डांस के बाद जनजातीय ओलम्पिक का आयोजन हुआ. एक साल पहले अन्न उत्सव के लिए आयोजित कार्यक्रम में सांसद उइके ने आदिवासी लोक नृत्य शैला पर नर्तकियों को नाचते देखा तो खुद को रोक नहीं पाईं. वे उनका साथ देने मंच पर आ गईं.

आदिवासी इलाके की महिलाओं में खास पहचान

आदिवासी इलाके में संपतिया ऊईके बीजेपी की बड़ी हस्ती है. हर गांव में हर घर से उनका कनेक्शन होने के कारण लोग उन्हें मसीहा मानते हैं. संपतिया उईके ने मजदूर से लेकर टीचर और अब मंत्री बनने तक का सफर यूं ही तय नहीं कर लिया. उनकी जीवन यात्रा में संघर्ष से भरे कई पहलू हैं, जिन्हें वह हमेशा अपने अनुभवों से जोड़कर देखती हैं. संपतिया उईके की आदिवासी इलाकों में खासकर महिलाओं में पैठ को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उन्हें काफी महत्व देते हैं.

