ETV Bharat / state

स्कूल में टीचर नहीं जनप्रतिनिधि चला रहे बच्चों पर डंडा, वीडियो से बवाल

मंडला : शिक्षा के मंदिर यानी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उन्हें छड़ी से पीटा जा रहा और तो और छड़ी चलाने वाले कोई टीचर नहीं बल्कि स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं. मंडला के जनपद सदस्य मुकेश मार्को का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है. इसके साथ ही अब सवाल भी उठ रहा है कि बच्चों पर डंडा चलाने का हक जनप्रतिनिधियों को किसने दिया?

ये तस्वीरें हैं हाई स्कूल डोंगरमंडला की, जहां 9 सितंबर को अचानक कक्षा में पहुंचे जनपद पंचायत सदस्य मुकेश मार्को. जनपद सदस्य बच्चों से सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं मिला तो छड़ी से पीट देते हैं. खबर है कि ये वीडियो खुद मुकेश मार्को ने सोशल मीडिया पर डाला और अब यही वीडियो उनके गले की फांस बन गया है.

आयुक्त वंदना गुप्ता ने जताई आपत्ति

आदिवासी आयुक्त वंदना गुप्ता मंडला ने जब यह वीडियो देखा तो उन्होंने इसपर कड़ी आपत्ति जताते हुए बीईओ को जांच के आदेश दिए हैं. वीडियो देखकर उन्होंने कहा, '' संबंधित मामले पर बीईओ को जांच के आदेश दिए हैं. उस स्कूल के प्राचार्य कौन थे और स्टाफ में कौन-कौन था सबपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जनपद सदस्य द्वारा जनपद सदस्य से किए गए व्यवहार के लिए कलेक्टर को जानकारी भेजकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.''

जनप्रतिनिधियों को ये अधिकार किसने दिए?

इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को बच्चों पर डंडा चलाने का अधिकार किसने दिया? क्या ये ‘अनुशासन’ है या सत्ता का दुरुपयोग? शिक्षा विभाग और प्रशासन इसपर क्या एक्शन लेता है, ये देखने लायक होगा. वहीं इस मामले पर जनपद सदस्य मुकेश मार्को ने सफाई देते हुए कहा, '' मैं हमेशा ही स्कूल और छात्रावास का निरीक्षण करता हूं, वैसे ही में अपने गांव के स्कूल में जांच करने पहुंचा और देखा कि 10वीं में पढ़ने बाले बच्चो को प्राइमरी का ज्ञान नहीं है. इसलिए स्कूल के बच्चों को लकड़ी से मारा मैं ये स्वीकार करता हूं.''