मंडला: देशभर में प्रत्येक साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर मंडला के दयोदय गौशाला में स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र ने ग्रामीणों के जीवन में बदलाव की एक प्रेरक कहानी पेश की है. यहां के 50 से अधिक बुनकर परिवारों को स्थाई और सम्मानजनक रोजगार मिल गया है.

2015 में हुई थी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत

जानकारी के अनुसार, आमानाला गांव एक जमाने में कच्ची शराब के उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन आचार्य विद्यासागर और आचार्य समय सागर महाराज के आशीर्वाद से यहां हथकरघा की स्थापना हुई. जिसके बाद से स्थानीय लोगों की जीवन शैली में काफी बदलाव हुआ. अब यहां के ग्रामीण हथकरघा चला रहे हैं और शाकाहारी जीवन अपना चुके हैं. सामाजिक चेतना का एक नया उदाहरण पेश कर रहे हैं.

ब्रह्मचारी अनुराग जैन से खास बातचीत (ETV Bharat)

प्रशिक्षण काल में युवाओं को मानदेय और पौष्टिक भोजन

हथकरघा की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य बुनकरों को प्रोत्साहन देना और पारंपरिक कला को आगे बढ़ाना है. हथकरघा की देखरेख करने वाले ब्रह्मचारी अनुराग जैन ने बताया कि "यह केंद्र ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण दे रहा है, साथ ही प्रशिक्षण काल में युवाओं को मानदेय और पौष्टिक भोजन जैसी सुविधा प्रदान कर रहा है. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें अपना उत्पादन कार्य शुरू करने के लिए नि:शुल्क हथकरघा भी प्रदान किया जाता है."

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम (ETV Bharat)

निर्यात की वैश्विक बाजारों में मांग

वर्तमान में इस केंद्र में करीब 36 हथकरघाओं पर काम चल रहा है जिससे यहां काम करने वाले प्रत्येक परिवार औसतन 12 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं. यहां लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कुर्ता, शर्ट, जैकेट और गमछा जैसे पारंपरिक और आधुनिक परिधान बनाए जा रहे हैं. इन कपड़ों पर हस्तशिल्प का काम भी किया जाता है, जिससे इसकी मांग देश-विदेशों में काफी तेजी से बढ़ रही है.

मंडला के हथकरघा में निर्मित कपड़े (ETV Bharat)

सरकारी नौकरी छोड़ चला रहे हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र

ब्रह्मचारी अनुराग जैन ने बताया कि, "मैं अपनी सरकारी नोकरी छोड़ कर आमानाला गांव में संचालित हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं. गुरुविद्या सागरजी महाराज एंव गुरु समय सागर जी के आदेश पर साल 2016 से गांव के उद्धार के लिए हथकरघा संचालित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है. वर्तमान में 36 हथकरघा संचालित हो रहे हैं. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर प्रत्येक वर्षों की तरह इस साल भी 8 हथकरघा को और बढ़ाया जाएगा. यहां से निर्मित होने वाले कपड़े जोकि पूरी तरह से स्वदेशी होने के साथ ही हाथ से निर्मित किये जाते हैं. जिसकी देश और विदेश में काफी मांग है."

देश में पहला हथकरघा दिवस का आयोजन 7 अगस्त 2015 को किया गया था. इसी दिन भारत सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे मान्यता दी थी. जिसके बाद से लगातार हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है.