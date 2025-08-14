मंडला : गुरुवार 14 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंडला जिले के दौरे पर रहेंगे. जनसभा की तैयारियां एक सप्ताह से चल रही हैं. जनसभा में बारिश कोई खलल न डाले, इसके व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यहां से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सिंगल क्लिक के माध्यम से दूसरी किस्त की राशि जारी करेंगे. मध्यप्रदेश के 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे.

किसानों को सिगंल क्लिक से जारी करेंगे रकम

बता दें कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ममध्य प्रदेश में सितंबर 2020 में शुरू की गई थी. राज्य सरकार प्रति वर्ष 6000 रुपये की मदद किसानों को देती है. इतनी ही राशि केंद्र सरकार से किसानों को दी जाती है. अब तक 83 लाख किसानों को लाभ मिला चुका है.

कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उईके (ETV BHARAT)

मंडला में बलराम जयंती पर यह कार्यक्रम महाविद्यालय प्रांगण में आयोजित किया जाएगा. यहां मुख्यमंत्री द्वारा रक्षाबंधन, जन्माष्टमी क़े अवसर पर बलरामजी पूजा आराधना की जाएगी. इस मौके पर मंच पर श्री कृष्ण राधा के बाल स्वरूप पर नृत्य गायन किया जाएगा. इसके अलावा मंच पर ही गोवर्धन पूजा होगी. मटकी फोड़ कार्यक्रम भी होगा.

मंडला में कार्यक्रम की तैयारियां (ETV BHARAT)

मंडला में करोड़ों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 226.12 करोड़ रुपए के कुल 24 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण करेंगे. इसमें 202.25 करोड़ रुपए के 9 कार्यों का भूमिपूजन एवं 23.87 करोड़ रुपए के 15 कार्यों का लोकार्पण शामिल है. भीमडोंगरी विकासखंड मवई में 172 लाख रुपए की लागत के पुलिस जनमित्र सहयोग केन्द्र स्थापना कार्य, 387.71 लाख रुपए की लागत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खजरी में 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य.

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण (ETV BHARAT)

इसके साथ ही 386.49 लाख रुपए की लागत के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अहमदपुर में 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण, 123.20 लाख रूपए की लागत के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दाढ़ीभानपुर में 3 लैब एवं 4 अतिरिक्त कक्षों का भवन निर्माण कार्य का भूमिपजन होगा. इसके अलावा भी कई निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे.

शासकीय विभागों के स्टॉल्स का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री

कार्यक्रम के लिए 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं. अनेक विभागों द्वारा लगाए जा रहे स्टॉल्स का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे. कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण करने के बाद मंडला कलेक्टर ने जरूरी निर्देश दिए. वहीं, कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उईके ने कहा "हम सभी मंडलावासियों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का नगर आगमन हो रहा है. हम सब लोग तैयारी में लगे हैं. यहां आने वाली जनता की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है."