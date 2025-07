ETV Bharat / state

नर्मदा पुल के अंदर छिपा था रहस्यमयी घर, लबालब पानी पर बेड डालकर रह रहा था शख्स - MANDLA MAN LIVING UNDER BRIDGE

नर्मदा पुल के अंदर छिपा था रहस्यमयी घर ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 10, 2025 at 8:54 AM IST | Updated : July 10, 2025 at 10:48 AM IST 3 Min Read

मंडला: जिले में लगातार हो रही झमाझम बारिश और खतरे के निशान से ऊपर बह रही नर्मदा नदी के रौद्र रूप को देखकर हर कोई दहल उठता है. लेकिन हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहें है जिसको ना तो बारिश का डर है और ना ही नर्मदा नदी का रौद्र रूप देखकर कोई भय. मंडला SDRF टीम ने एक ऐसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया है जो जाने कितने दिनों से नर्मदा नदी के पुल और पिलर के बीच में आशियाना बनाकर रह रहा था. पुल और पिलर के बीच रह रहा था शख्स

वीडियो और फोटो में आप देख सकते हो कि व्यक्ति ने जिस पिलर पर अपना आशियाना बनाया है वो पिलर नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़ा है. लेकिन फिर भी व्यक्ति पुल से नीचे की तरफ पिलर पर आया और अंदर जाकर सो गया. जब रेस्क्यू टीम उसको पकड़ने पहुंची तो व्यक्ति अगले पिलर की तरफ बढ़ गया. जैसे-तैसे रेस्क्यू टीम ने नर्मदा नदी के बीचों बीच खड़े पिलर से रेस्क्यू किया. वहीं, रेस्क्यू टीम अधिकारी ने बताया वह शख्स मानसिक विक्षिप्त है. लबालब पानी पर बेड डालकर रह रहा था शख्स (ETV Bharat)

Last Updated : July 10, 2025 at 10:48 AM IST