ETV Bharat / state

तीन महीने बाद गुलजार हुआ कान्हा टाइगर रिजर्व, पहले ही दिन भर-भरकर टूरिस्ट पहुंचे मंडला

कान्हा टाइगर रिजर्व में शुरू हुई सफारी, 3 महीने बाद पर्यटकों के लिए खुला गेट. पिछले साल आए थे ढाई लाख टूरिस्ट.

KANHA TIGER RESERVE SAFARI START
कान्हा टाइगर रिजर्व में शुरू हुई सफारी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 9:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला: कान्हा नेशनल पार्क में जंगल सफारी हर साल 1 जुलाई से 30 सितंबर तक बंद रहती है, क्योंकि इस दौरान मानसून की वजह से पार्क के रास्ते और लकड़ी के पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. 1 अक्टूबर से पार्क फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. पार्क खुलने के पहले ही दिन पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए. कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्यजीव सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ध्वजारोहण और मिनी मैराथन शामिल है. कार्यक्रम का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उइके और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया.

'विदेशों तक है कान्हा टाइगर रिजर्व की ख्याती'

पर्यटन के पहले दिन सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्री संपतिया उइके ने भी कान्हा सफारी का लुत्फ उठाया. उन्होंने पार्क प्रबंधन की व्यवस्थाओं की सराहना की और पर्यटकों से वन्यजीव संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की अपील की. फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, "पहले ही दिन से टूरिस्टों का आना शुरू हो गया है. कान्हा रिजर्व की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक है. आने वाले समय में यहां टूरिस्टों के लिए सुविधाएं और बढ़ाने का विचार है, जिससे टूरिज्म को और बढ़ावा मिलेगा."

तीन महीने बाद गुलजार हुआ कान्हा टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

'यहां आने के बाद जाने का मन नहीं करता'

कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने कहा, "विश्व स्तर का ये कान्हा नेशनल पार्क है. पिछले कुछ सालों से हर वर्ष बढ़ कर टूरिस्ट पहुंच रहे हैं. कान्हा की खुली वादियों में पर्यटक प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं. यहां आने के बाद जाने का मन नहीं करता. यहां टाइगर के अलावा बाकि वन्य प्राणी भी भारी संख्या में हैं. यहां के जनजातियों का रहन-सहन, पहनावा, खानपान देख कर पर्यटकों का मन प्रफुल्लित हो जाता है. यहां के जो ऑर्गेनिक खाना है कोदो, कुटकी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी है. इन सभी चीजों के बारे में बताया जाता है."

Faggan Kulaste Kanha Tiger Reserve
फग्गन सिंह कुलस्ते और संपतिया उइके ने किया पूजन (ETV Bharat)

पिछले साल ढाई लाख से ज्यादा आए थे टूरिस्ट

कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में बाघों का सर्वश्रेष्ठ आवास क्षेत्र घोषित किया गया है. कान्हा डायरेक्टर रविन्द्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "जैसा कि सभी को पता है कि 3 महीने पार्क बंद रहता है. 1 अक्टूबर से नया टूरिज्म सीजन शुरू हो गया है. पिछले साल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टूरिस्ट कान्हा टाइगर पार्क में ही आए थे. उनकी संख्या ढाई लाख से ज्यादा थी. सीजन के शुरुआत के अवसर पर मिनी मैराथन का आयोजन किया गया था."

स्थानीय लोगों के शुरू हो गए रोजगार

पर्यटन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ गए हैं. लगभग 250 जिप्सी चालक और 168 गाइड सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं. इसके अलावा ढाबा, होटल, चाय-नाश्ता और सब्जी विक्रेताओं को भी लाभ मिलेगा. 3 महीने तक पार्क बंद रहने के कारण खटिया, मुक्की और सरही गेट क्षेत्र सुने पड़े थे, लेकिन अब यहां फिर से रौनक लौट आई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANHA TIGER RESERVE GATES OPENMANDLA NEWSFAGGAN KULASTE KANHA TIGER RESERVEMADHYA PRADESH WILDLIFE WEEKKANHA TIGER RESERVE SAFARI START

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

छिंदवाड़ा में बुजुर्गों का सम्मान, सांसद बोले-विदेशी संस्कृति के कारण भारत में बढ़ रहे वृद्धाश्रम

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.