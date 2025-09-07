ETV Bharat / state

मंडला में खत्म हुई हाथियों की पिकनिक, खूब हुई खातिरदारी, तेल-मालिश कराकर तरोताजा हुए गजराज

कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के 7 दिवसीय रिजुविनेशन कैंप का हुआ समापन, हाथियों की खूब हुई खातिरदारी, नए जोश और ऊर्जा का हुआ संचार.

KANHA REJUVENATION CAMP ENDS
मंडला में खत्म हुई हाथियों की पिकनिक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 12:35 PM IST

3 Min Read

मंडला: कान्हा टाइगर रिजर्व में आयोजित 7 दिवसीय रिजुविनेशन कैंप का समापन हो गया. 31 अगस्त से 6 सितंबर तक मुक्की परिक्षेत्र के औरई मैदान में चले इस कैंप में 17 विभागीय हाथियों की विशेष देखभाल की गई. हाथियों को कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स दिए गए. उन्हें केला, मक्का, अनानास, नारियल और पपीता जैसे मौसमी फल भी खिलाए गए. उनकी तेल-मालिश की गई. इस दौरान महावतों से लेकर टाइगर रिजर्व के अधिकारी और कर्मचारी हाथियों की देखभाल में लगे रहे.

हाथियों की सेवा में लगे थे जंगल के कर्मचारी

इस रिजुविनेशन कैम्प का समापन कान्हा टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक रवीन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा पारंपरिक विधि से हाथियों का सम्मान करते हुए किया गया. हाथी रिजुवेनेशन कैंप के दौरान 17 विभागीय हाथियों के स्वास्थ्य की विशेष देखरेख की गई. इस दौरान सभी महावत और चारा कटर, विभागीय हाथियों की विशेष सेवा में लगे रहे. हाथियों को पोषण के लिए अतिरिक्त विटामिन्स और मिनरल्स दिए गए. सेवा में लगे सभी महावतों और चारा कटर का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया.

कान्हा टाइगर रिजर्व में हाथियों के 7 दिवसीय रिजुविनेशन कैंप का हुआ समापन (ETV Bharat)

दिन में 2 बार हाथियों को नहलाया जाता था

कैंप के दौरान रोज सुबह हाथियों को जंगल से नहलाकर रिजुविनेशन कैम्प में लाया जाता था. इसके बाद नीम और अरंडी के तेल से उनके पैरों और सिर की मालिश की जाती थी. इसके बाद हाथियों को केला, मक्का, अनानास, नारियल जैसे पौष्टिक फल खिलाकर जंगल में छोड़ दिया जाता था. दोपहर में फिर से हाथियों को जंगल से लाकर उन्हें नहलाया जाता था. इसके बाद दोबारा तेल मालिश कर रोटी, गुड़ सहित कई फल खिलाकर वापस जंगल में छोड़ दिया जाता था.

Kanha Rejuvenation camp ends
हाथियों को खिलाए गए प्रोटीन युक्त फल (ETV Bharat)

हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया

कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर रविंद्र मणि त्रिपाठी ने बताया कि "गणपति विसर्जन के साथ ही हाथियों के 7 दिवसीय कैंप का समापन हो गया. इस दौरान हाथियों का विशेष सेवा की गई, जिसमें उन्हें प्रतिदिन 2 बार नहलाना फिर फल और कई मिनरल्स का सेवन कराना शामिल रहा. इस दौरान हाथिया का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया.

elephant rejuvenation camp kanha
हाथियों की सेवा में लगे थे जंगल के कर्मचारी (ETV Bharat)

सभी चारा काटने वालों और महावतों को इनाम भी दिया गया." रविंद्र मणि ने बताया कि "रिजुविनेशन जैसे केम्प के आयोजन से एक ओर जहां हाथियों में नई ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक आराम मिलता है. वहीं इन सामाजिक प्राणियों को एक साथ समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होता है."

हाथियों को नई ऊर्जा प्रदान करता है रिजुविनेशन कैंप

कान्हा टाइगर रिजर्व में कुछ हाथी देश के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए हैं और कुछ का जन्म यहीं हुआ है. ये हाथी वन और वन्य प्राणी सुरक्षा के लिए गश्ती कार्य करते हैं. साथ ही पर्यटन प्रबंधन में भी सहयोग करते हैं. हर साल इस रिजुविनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है. यह वार्षिक शिविर हाथियों को नई ऊर्जा और मानसिक विश्राम प्रदान करता है. इससे उनकी कार्यक्षमता और आयु में वृद्धि होती है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANT REJUVENATION CAMP KANHAMANDLA ELEPHANT CAMPKANHA TIGER RESERVEMANDLA NEWSKANHA REJUVENATION CAMP ENDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मंडला में खत्म हुई हाथियों की पिकनिक, खूब हुई खातिरदारी, तेल-मालिश कराकर तरोताजा हुए गजराज

मिर्ची बेचो और 6 लाख कमाओ, बड़वानी के मिर्ची मैन ने कर दिखाया कमाल

सागर में बच्चों की भक्ति देख बना भव्य मंदिर, भगवान के दरबार को मिला अनाम सहयोग

पानी इतना कि नाव में शव रखकर निकाली गई शवयात्रा, टीकमगढ़ से आया ह्रदय विदारक दृश्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.