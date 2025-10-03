ETV Bharat / state

कान्हा नेशनल पार्क में बाघों के बीच भयंकर युद्ध, पूरा जंगल थर्राया, बाघ व 2 शावकों की मौत

बारिश के 3 माह बाद खुले कान्हा नेशनल पार्क में अगले दिन नर बाघ और 2 शावकों की मौत से शोक की लहर.

Kanha 3 tigers died
कान्हा नेशनल पार्क में बाघों के बीच भयंकर युद्ध (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 3, 2025 at 4:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडला : कान्हा टाइगर नेशनल पार्क बारिश के मौसम में जुलाई से सितंबर तक 3 माह तक बंद रहा. 01 अक्टूबर को फिर से खुला कान्हा नेशनल पार्क पहले ही दिन पर्यटकों से गुलजार हो गया. लेकिन इसके अगले दिन 02 अक्टूबर को यहां बेहद हिलाने वाली खबर सामने आई. कान्हा नेशनल पार्क में दो स्थानों पर बाघों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ. इस दौरान एक नर बाघ और 2 शावकों की मौत हो गई. पार्क प्रबंधन ने तीनों के शव बरामद किए.

मरने वाला बाघ 10 साल का था

पहली घटना मुक्की जोन से सामने आई, जहां एक वयस्क नर बाघ की मौत दूसरे नर बाघ के साथ संघर्ष में हुई, जो लगभग 10 वर्ष का था. दूसरी घटना कान्हा जोन की है. यहां एक वयस्क नर बाघ ने हमला कर बाघिन के सामने उसके दो शावकों को मार डाला. मादा बाघ शावक, जो लगभग 1-2 महीने के थे, पार्क प्रबंधन ने दोनों घटनाओं की पुष्टि की है. कान्हा के हाथी ग़श्ती के दौरान दल ने शवों को देखा और तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. सूचना मिलते ही पार्क प्रबंधन के अधिकारी और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची.

कान्हा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर पुनीत गोयल (ETV BHARAT)

हाथी गश्ती दल ने प्रत्यक्ष देखा बाघों का संघर्ष

कान्हा नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर कोर पुनीत गोयल ने बताया "दो अलग-अलग प्रकरण हुए हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व में एक प्रकरण हुआ कान्हा रेंज में और दूसरा प्रकरण हुआ मुक्की जोन में. दो नर बाघ आपस में भिड़ गए. जैसा कि भिड़ंत में होता है तो एक न बाघ ने दूसरे को हाताहत कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई."

Kanha 3 tigers died
कान्हा नेशनल पार्क (ETV BHARAT)

बाघिन के सामने बाघ ने दो शावकों को मार डाला

हाथी गश्ती दल ने इस लड़ाई को प्रत्यक्ष रूप से देखा. एक टाइगर ने दूसरे टाइगर पर हमला किया. दूसरा प्रकरण कान्हा रेंज का है. फिर से हाथी गश्ती दल ने देखा कि दो बाघों की लड़ाई हो रही है. जब नजदीक जाकर देखा गया तो पता चला कि नर बाघ गुर्राते हुए खड़ा है. नजदीक ही मादा बाघिन खड़ी हुई थी. वहीं पर दो नन्हे शावक मृत अवस्था मे पड़े हुए थे, जिनको नर बाघ द्वारा मारा गया था. दोनों ही मामले में गश्ती दल औऱ डॉग स्कॉड द्वारा निरीक्षण किया गया. प्रोटोकॉल के तहत तीनों बाघों का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANHA FIERCE TIGER BATTLESKANHA NATIONAL TIGERELEPHANT PATROL TEAMTIGER STATE MADHYA PRADESHKANHA 3 TIGERS DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

कौमी एकता की मिसाल है शाकिर का परिवार, 3 पीढ़ियों से बना रहा रावण, मेघनाथ और कुंभकरण का पुतला

दमोह में भक्तों को मिलता है अभिमंत्रित गड़ा, 97 साल से एक ही स्वरूप में होती हैं मां विद्यमान

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.