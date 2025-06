ETV Bharat / state

तंत्र-मंत्र और धोखाधड़ी पर उतरा डॉक्टर, जूनियर ने लगाए चौंकाने वाले आरोप - MANDLA DR THREAT

तंत्र-मंत्र और धोखाधड़ी पर उतरा डॉक्टर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 10:32 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:49 AM IST 2 Min Read

मंडला: जिले में एक डॉ. के साथ शोषण का मामला सामने आया है. आरोप है कि तिलगाम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और मंडला डायग्नोस्टिक के संचालक डॉ. मुकेश तिलगाम ने एक जूनियर डॉक्टर से साथ धोखाधड़ी की है. पीड़ित ने अपने सीनियर पर धोखधड़ी, जान से मारने की धमकी और तंत्र मंत्र तक करने के आरोप लगाए हैं. जूनियर डॉ. की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. बिजनेस के नाम पर धोखाधड़ी दरअसल, आरोप है कि डॉ. मुकेश तिलगाम ने अपने डायग्नोस्टिक में काम करने के लिए भोपाल से एक जूनियर डॉक्टर प्रतिपाल राज पाली को बुलाया था. मजबूरी बताकर कई महीनों तक डॉ.को सैलरी नहीं दी गई. पीड़ित ने जब सैलरी के बगैर काम करने से मना कर दिया तो उसे पार्टनरशिप में काम करने का ऑफर दिया. कुछ दिनों के बाद दोनों ने पार्टनरशिप में एक नया डायग्नोस्टिक खोल लिया, जिसके बाद डॉ. मुकेश ने डॉ. प्रतिपाल राज को कथित तौर पर एक निजी कंपनी से 55 लाख रुपए का लोन दिला दिया.

