मंडला के ग्रामीणों का दर्द, नाले के पानी से बुझा रहे प्यास, ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरते बच्चे

मध्य प्रदेश में जहां बरसात में नदी-नाले उफान पर हैं, वहीं मंडला का इमलिया गांव पीने के पानी के लिए भी तरस रहा है.

MANDLA IMALIA WATER ISSUE
मंडला के ग्रामीणों का दर्द (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 6:31 PM IST

मंडला: गर्मियों के मौसम में सूखा और पानी की समस्याएं आम बात है, लेकिन बरसात के मौसम में इस तरह की खबरें कम ही सुनने मिलती हैं. मौसम कोई भी हो पानी तो जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है. मध्य प्रदेश के बाहुल्य आदिवासी जिला मंडला की जो तस्वीर कागजों में दिखाई देती है, वैसी वाकई में है नहीं. असली तस्वीर मण्डला के गांव में बसती है, जहां सरकार अपनी हर मूलभूत और जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव से शुरू करती है. उन्हीं गांव के ग्रामीणों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा.

बरसात में भी पानी को तरस रहे मंडला के ग्रामीण

हम बात कर रहे हैं, मंडला के बिछिया विकास खंड के इमलिया ग्राम पंचायत की. जहां आज भी इस भरी बरसात में ग्रामीणों के कंठ प्यासे हैं. यहां के लोगों को नल-जल योजना का कोई लाभ नहीं मिला है. यहां के सरपंच से लेकर ग्रामीण सभी इस समस्या को लेकर जन सुनवाई में कलेक्टर तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन ग्रामीणों की सुध लेने के लिए कोई जिम्मेदार नहीं आया है. इमलिया गांव के ग्रामीणों नाले का गंदा पानी इस्तेमाल करने और पीने के लिए मजबूर हैं.

मंडला के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा साफ पानी (ETV Bharat)

इमलिया गांव में पानी, सड़क और मुक्तिधाम नहीं

ग्रामीणों ने बताया कि न तो यहां सड़क है और न मुक्ति धाम और न तो नल जल योजना है. वही गांव में दिखावे के लिए नल जल योजना के कनेक्शन लगे हैं. नल में लगी टोंटी बरसों से पानी का इंतजार करते-करते जंग खा गई हैं. यहां की ग्रामीण महिलाएं रोज नल को निहारती रहती हैं, लेकिन ऐसे कई महीने बीत गए, नल में एक बूंद पानी तक नहीं आया. आज यह स्थिति है कि यहां के ग्रामीण एक बरसाती नाले का गंदा पानी पाइन को मजबूर हैं. ग्रामीण गंदा पानी पी कर बीमार पड़े रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है. ग्रामीणों ने बताया की अगर ऐसे ही शासन प्रशासन हम लोगों के साथ अनदेखी करेगा, तो इस गांव में कोई बड़ी महामारी हो सकती है.

बरसाती नाले का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण (ETV Bharat)

बरसाती नाले का पानी पीने के मजबूर ग्रामीण

वहीं इमलिया गांव के छिबला टोला की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें छात्रों को स्कूल जाने के लिए रास्ता भी नहीं है. वे लगभग 2 किलोमीटर के खेत की मेड़ और कीचड़ भरे रास्ते से जाते हैं. रास्ते के बीच में एक नाले होकर गुजरता है, जहां से बच्चों का जाना किसी जोखिम से कम नहीं है. ग्राम पंचायत इमलिया की वार्ड नंबर 6 के मेंबर ज्योति चंद्रोल ने बताया कि "गांव में पीने के लिये साफ पानी ही उपलब्ध ही नही है, क्योंकि हमारे गांव में नल जल योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है.

MANDLA VILLAGERS DRINK DRAIN WATER
स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं (ETV Bharat)

हमारे गांव में 2 साल पहले पाइप तो बिछा दिए गए, लेकिन आज 2 सालों बाद भी एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ है. रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर पीने के पानी के लिए नाले का पानी इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय जनसुनवाई में पहुंचकर आवेदन दिया था, लेकिन आश्वासन ही मिला. कोई काम नहीं हुआ है.

