मंडला: सोशल मीडिया के इस दौर में रोजाना हैरतअंगेज और अजीबो-गरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक अनोखा मामला मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बबलिया गांव से सामने आया है. यहां एक किसान रतिराम नरेती के घर पर पली मुर्गी ने ऐसा चूजा जन्म दिया है, जिसके दो नहीं बल्कि चार पैर हैं. जैसे ही इस घटना की खबर आसपास फैली, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

गांव में जन्मा 4 पैर वाला चूजा

ग्रामीणों ने इससे पहले कभी भी चार पैरों वाले चूजे को नहीं देखा था. पहले तो गांव के ही लोग पहुंचे, लेकिन धीरे-धीरे आस-पास के गांवों से भी लोग इस अनोखी घटना को देखने पहुंचने लगे. यह दृश्य लोगों के लिए जिज्ञासा और चर्चा का विषय बन गया.

मंडला में जन्मा चार पैर वाला चूजा (ETV Bharat)

दुर्लभ आनुवंशिक विकृति का परिणाम

विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक दुर्लभ आनुवंशिक विकृति (Genetic Mutation) का परिणाम हो सकता है. ऐसे मामलों में प्रायः अतिरिक्त अंग विकसित हो जाते हैं. सामान्यतः इस तरह की मुर्गियां स्वस्थ नहीं रह पातीं और अधिक समय तक जीवित भी नहीं रहतीं, लेकिन रतिराम नरेती के घर जन्मा यह चूजा पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है और सामान्य रूप से चल-फिर रहा है.

अंडे से निकले चूजे को देखकर चौंके लोग

किसान रतिराम का कहना है कि, ''वह लंबे समय से मुर्गा-मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नजारा उन्होंने पहली बार देखा है. कल जब यह चूजा अंडे से निकला तो हम सब चौंक गए. हमने हमेशा मुर्गी को दो पैरों पर चलते देखा है, मगर यह चूजा चार पैरों वाला है और आराम से घूम रहा है.''

मंडला के पशु चिकित्सक डॉ. सुमित पटेल ने बताया कि, ''ऐसे मामले हजारों में कही एक ही निकलते हैं. ये जो घटना है जेनेटिक कारणों से सामने आती है. वहीं इंसानों में भी ये चीजें देखी जा सकती हैं.'' वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इसे हैरानी से देख रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.