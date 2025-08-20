ETV Bharat / state

मंडला के स्कूल हॉस्टल में छात्रा की मौत के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई - MANDLA EKLAVYA SCHOOL

मंडला जिले के पिपरिया स्कूल के हॉस्टल में लापरवाही पर अधीक्षक व अधीक्षिका पर गिरी गाज. प्राचार्य पर भी होगी कार्रवाई.

MANDLA EKLAVYA SCHOOL
मंडला जिले के पिपरिया स्कूल के हॉस्टल में जांच (ETV BHARAT)
Published : August 20, 2025 at 5:58 PM IST

मंडला : जिले के निवास ब्लॉक के पिपरिया स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 15 अगस्त को बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद एक छात्रा की मौत हो गई. इससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. अब इस मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. लापरवाही के आरोप में हॉस्टल अधीक्षक और अधीक्षिका को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही स्टाफ नर्स को बर्खास्त कर दिया गया है.

छात्रा की मौत पर कलेक्टर ने बनाई टीम

बच्चियों के बीमार होने और एक छात्रा की मौत के मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच समिति गठित की. कलेक्टर के निर्देश पर निवास एसडीएम, बीएमओ और बीईओ की टीम ने जांच की. समिति ने 16 अगस्त को स्वास्थ्य परीक्षण कराया, जिसमें से 15 विद्यार्थियों में सर्दी, जुकाम और वायरल बुखार की शिकायत पाई गई. इनमें से 7 छात्राएं और 8 छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. छात्रा शिल्पा मरावी को तेज बुखार और बेहोशी के कारण जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. परिजन उसे नागपुर ले गए, जहां 18 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

MANDLA EKLAVYA SCHOOL
मंडला जिले के पिपरिया स्कूल के हॉस्टल की व्यवस्थाओं की जांच (ETV BHARAT)
MANDLA EKLAVYA SCHOOL
छात्रा की मौत के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई (ETV BHARAT)

स्टाफ नर्स को बर्खास्त किया

वहीं, स्कूल के प्राचार्य, अधीक्षक और अधीक्षिका पर आरोप है कि उन्होंने घटना की सूचना विभागीय अधिकारियों को समय पर नहीं दी और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भी नहीं कराया. बता दें मंडला कलेक्टर की रिपोर्ट के आधार पर आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग भोपाल ने बड़ी कार्रवाई की है. अधीक्षक संजीव कुमार राठी और अधीक्षिका पूनम देवी को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा स्टाफ नर्स सुरसरी अंजली सैयाम की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. वहीं, प्राचार्य मोनिका रोहिला के विरुद्ध निलंबन प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया गया है.

