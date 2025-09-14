ETV Bharat / state

मंडला में डायरिया से 4 लोगों की मौत, हेल्थ टीम ने गांव में डाला डेरा, जांच के लिए भेजे सैंपल

एक ही घर से तीन मौत की खबर से पूरे गांव में शोक का माहौल है. मृतक के परिजन का कहना है कि प्रशासन को इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए. उल्टी और दस्त के कारण इनकी मृत्यु हुई है. ग्रामीणों का मानना है कि दूषित पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण यह बीमारी फैल रही है.

ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और स्वच्छ पेयजल की अनुपलब्धता के कारण डायरिया फैला है. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लाफन ग्राम पंचायत के सिमरिया गांव में डेरा डाल दिया है.

मंडला: बारिश के मौसम में मंडला की घुघरी तहसील के सिमरिया गांव में डायरिया का प्रकोप फैल गया है. जिससे यहां एक ही परिवार के 3 सदस्यों सहित 4 लोगों की मौत हो गई है. मृत दंपति के नाम मुन्ना केराम और नरबदिया केराम हैं. जबकि एक अन्य परिवार का बच्चा भी डायरिया का शिकार हुआ है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में डाला डेरा (ETV Bharat)

स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में तैनात

घुघरी बीएमओ नीरज राज का कहना है कि "स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूदा स्थिति पर नजर रखे हुए है. जहां कुछ लोगों की मौत के बाद जांच शुरू की गई है. अभी तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें से कुछ में उल्टी और दस्त के लक्षण देखे गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा. स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है. प्रभावित मरीजों को उचित उपचार और दवाएं प्रदान की जा रही हैं."

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए भेजे सैंपल (ETV Bharat)

'पूरे गांव में डायरिया के लक्षण नहीं'

मौके पर पहुंचे घुघरी एसडीएम हुनेन्द्र घोरमारे ने बताया कि "लाफन ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम सिमरिया से 4 लोगों की मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. एक परिवार के 3 लोग हैं और जो बच्चा मृत हुआ है वो 9 तारीख को खेलते-खेलते घर आया था और उसकी मौत हो गई. वो मामला बिल्कुल अलग है.

13 तारीख को मां और बेटे की मौत हुई है और 14 तारीख को एक मौत हुई है. बीएमओ ने जानकारी दी है कि पूरे गांव में डायरिया के लक्षण नहीं है. एक ही परिवार का मामला है. सेंपल भेजे गए हैं रिपोर्ट आने पर मौत का कारण पता चल सकेगा. "

दूषित पानी के कारण बीमारी फैलने का लगाया आरोप (ETV Bharat)

'मौतों के लिए शासन जिम्मेदार'

क्षेत्रीय विधायक नारायण सिंह पट्टा ने डायरिया के प्रकोप से 4 लोगों की मौत होने पर केंद्र और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि "सरकार ने गांव-गांव शुद्ध पेयजल पहुंचने का वादा किया था. मेरे क्षेत्र में मात्र आधे गांवों में नल-जल का कार्य हुआ है. गांव वालों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है. गांव के लोग नाले, कुआं का और खुली जगह का पानी पीने को मजबूर हैं."