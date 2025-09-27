ETV Bharat / state

मंडला से सतना तक कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर घमासान, पूरे प्रदेश में जमकर बवाल

बीजेपी के सीनियर नेता व कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को शाजापुर में एक कार्यक्रम में शिरकत की थी. यहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर कांग्रेस में आक्रोश है कैलाश विजयवर्गीय ने बयान में कहा था, "हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं, पुराने जमाने में लोग अपनी बहनों के गांव का पानी तक नहीं पीते थे, लेकिन आज के हमारे प्रतिपक्ष के नेता ऐसे हैं कि अपनी बहन को चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं."

मंडला: नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान ने राजनीति में बवाल मचा दिया है. इस विवादित बयान के विरोध में कांग्रेसियों ने पूरे मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंडला, विदिशा और सतना सहित अन्य जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन किया. कैलाश विजयवर्गीय का पुतला जलाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझपटी हो गई, जिसमें पुलिस वालों सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता चोटिल हो गए है.

कांग्रेसियों ने जलाया कैलाश विजयवर्गीय का पुतला (ETV Bharat)

कांग्रेस ने किया उग्र प्रदर्शन

विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं के साथ शुक्रवार को माधवगंज चौराहे पर उन्होंने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और कुरवाई विधायक हरि सिंह सप्रे का पुतला दहन किया. इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोनों नेताओं के इस्तीफे की मांग की है.

पुतला जलाने को लेकर झूमाझटकी (ETV Bharat)

'वोट चोरी करके सत्ता में आई भाजपा'

जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहित रघुवंशी ने आरोप लगाते हुए कहा कि "भाजपा ने वोट चोरी करके प्रदेश में सत्ता हासिल की है. अब महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा है. जनता ने जिस उम्मीद से भाजपा को सत्ता सौंपी थी, उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है. वहीं पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सुभाष बोहत ने विधायक सप्रे के हालिया बयान को बेहद शर्मनाक और निंदनीय बताया. उन्होंने इसे घटिया राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा, "ऐसे नेता न केवल जनता का अपमान कर रहे हैं बल्कि समाज में गलत संदेश भी दे रहे हैं.''

प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मी घायल (ETV Bharat)

सतना में भी कैलाश विजयवर्गीय का विरोध

इसके अलावा सतना के धवारी चौराहे में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन करने का आयोजन किया था. इस आयोजन में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच जमकर झूमा झटकी हुई. इस दौरान मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस के आल्हा अधिकारी भी मौजूद थे. जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन करने का प्रयास किया पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे जमकर झूमाझटकी हुई.

कैलाश विजयवर्गीय ने दी सफाई

इधर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शुक्रवार को भोपाल में अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा, '' मैं भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न नहीं उठा रहा. मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की तुलना की थी. मैं भी अपनी बहन का माथा चूमता हूं."