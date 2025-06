ETV Bharat / state

नर्मदा नदी में नहाने उतरे दोस्त, एक दूसरे को बचाने में डूबे 3 लोग, मौत - MANDLA 3 YOUTHS DIED

Published : June 2, 2025 at 7:23 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 7:36 AM IST

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में दर्दनाक हादसा हो गया. नर्मदा नदी में डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई. दरअसल रविवार को नैनपुर के रामपुरी गांव से 8 से 9 लोग जिसमें युवतियां भी शामिल थीं, वह रामनगर किला देखने आये थे. किला देखने के बाद ये किले के पास से प्रवाहित हो रही नर्मदा नदी में नहाने चले गये. इसी दौरान एक युवक नदी में नहाने उतरा और वह डूबने लगा. जिसे बचाने अन्य दो लोग भी नदी में कूदे. लेकिन पानी का बहाव तेज होने से तीनों युवक नदी में डूब गये. SDERF ने किया रेस्क्यू

डूबने के बाद उनके साथियों ने चीख पुकार मचाई. इसी दौरान गांव के लोग पहुंचे और पुलिस और SDERF की टीम को सूचना दी गई. SDERF की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य किया गया. कुछ घंटों बाद तीनों के शव बरामद कर लिये गये. SDERF कामन्डेड ने बताया कि, ''पुलिस कंट्रोल रूम से हमें तीन लोगों के डूबने की सूचना मिली थी. रामनगर में आने के दौरान हमारी टीम के द्वारा रेस्क्यू प्रारंभ किया गया. टीम ने रेस्क्यू पर आधे घंटे में ही तीनों के शव को नर्मदा नदी से बाहर निकाल लिया.''

