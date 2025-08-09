Essay Contest 2025

मंडला में रक्षाबंधन पर वाहन ने 4 लोगों को कुचला, नीमच में मामा-भांजे की दर्दनाक मौत - MANDLA ACCIDENT 4 DIED

मंडला और नीमच में रक्षाबंधन के दिन सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं.

MANDLA ACCIDENT 4 DIED
राखी के लिए जा रहे मामा-भांजे की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 8:37 PM IST

मंडला: मध्य प्रदेश के मंडला में रक्षाबंधन पर दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के जरगी गांव में शाम करीब 4:30 बजे हुआ. मृतकों में जीजा-साले और 2 मासूम बच्चे शामिल हैं. नीमच में भी सड़क हादसे में मामा और भांजे की मौत हो गई. जबकि परिवार के 3 लोग घायल हो गए. राखी बांधने के लिए भाई अपनी बहन को घर लेकर आ रहा था इसी दौरान हादसा हुआ.

पीछे से आ रहे वाहन ने कुचला

जानकारी के अनुसार, मंडला में हुए हादसे में सभी मृतक किन्दरई थाना क्षेत्र के ग्राम रजरवाड़ा के निवासी थे. सभी बाइक से किसी काम से मंडला की ओर आए थे. इस दौरान महाराजपुर थाना क्षेत्र के जरगी गांव में दो बाइकों की आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई. दोनों बाइकों पर 6 लोग सवार थे. टक्कर इतनी तेज हुई की सभी लोग नीचे सड़क पर गिर गए. इसी दौरान पीछे से आ रहे वाहन ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों की स्थिति नाजुक

स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मंडला जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घायलों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है. वहीं, मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिए गए हैं. घटना की जानकारी लगते ही घटनास्थल पर एसपी रजत सकलेचा, महाराजपुर थाना प्रभारी सहित पुलिस टीम पहुंची. पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है. मंडला पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि "घायलों का उपचार चल रहा है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है."

राखी के लिए जा रहे मामा-भांजे की मौत

नीमच में डीकेन-रामनगर के बीच नीमच-सिंगोली मार्ग पर दोपहर के समय तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी. बाइक पर 5 लोग सवार थे. हादसे में मामा-भांजे की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. मृतकों में मामा रूपलाल बंजारा (50) और उसका भांजा कान्हा (7) हैं. जबकि रूपलाल की बहन ममता (25) भांजी पार्वती (5) और बेट उदयलाल (20) गंभीर घायल हुए हैं. रूपलाल अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए अपने घर लेकर जा रहा था.

