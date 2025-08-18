मंडला: पिपरिया गांव स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अचानक 17 छात्रों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. बीते शुक्रवार को इनमें से एक छात्रा की हालत गंभीर हो गई, जिसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां इलाज के दौरान रविवार की रात को छात्रा की मौत हो गई. इस घटना को लेकर ग्रामीण और अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

छात्रों को इलाज के लिए भेजा जिला अस्पताल

बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ थी. जिसके बाद शनिवार को बीमार बच्चों की संख्या बढ़ने पर मेडिकल टीम विद्यालय पहुंची और बच्चों की जांच की. जांच के बाद 16 छात्रों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. जहां से सभी को जिला अस्पताल रेफर किया गया. वहीं, एक छात्रा की स्थिति गंभीर थी और वह बेहोश थी, जिसे जबलपुर रेफर किया गया.

मंडला में एकलव्य विद्यालय में फैला संक्रमण (ETV Bharat)

बच्चों में मिले सर्दी-खांसी के लक्षण

बीएमओ डॉ. विजय पेगवार ने बताया कि "बच्चों में सामान्य सर्दी-खांसी और वायरल संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सभी छात्रों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. फिलहाल वे मेडिकल टीम निगरानी में हैं और रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी. वहीं, एक बच्ची को बहुत बुखार था और वह बेहोश थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर भेजा गया."

इलाज के दौरान छात्रा की मौत

गंभीर हालत में जबलपुर रेफर की गई छात्रा शिल्पा मरावी की इलाज के दौरान मौत हो गई. छात्रा की मौत के बाद विद्यालय में शोक की लहर फैल गई. शिल्पा 10 वीं कक्षा की छात्रा थी. वहीं, अभिभावक विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं. अभिभावक का कहना है कि "यदि समय रहते बच्चों की तबीयत पर ध्यान दिया जाता तो हालात इतनी गंभीर नहीं होती और ऐसी घटना की नौबत नहीं आती.

छात्रा का डांस करते वीडियो वायरल

इस घटना के बाद शिल्पा मरावी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें वह अन्य छात्राओं के सामने डांस करती नजर आ रही है. इस वीडियो में छात्रा बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रही है. लेकिन ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है.

एक ही कमरे में रहते हैं 10-15 बच्चे

डॉ. विजय पेगवार ने बताया कि "सबसे बड़ी समस्या है कि छात्रावास परिसर में जहां बच्चों को रखा गया है, वह काफी सकरी जगह है. एक कमरे में 10 से 15 बिस्तर लगाए गए हैं, जो गलत है. इससे अधिक बच्चों के बीच संक्रमण फैल सकता है. मेरा स्कूल प्रबंधन से निवेदन है कि बच्चों के बीच में दूरियां बना कर रखी जाए. जिससे बच्चे बीमार न हो."

निवास के विधायक चैन सिंह बरकडे स्कूल परिसर पहुंचे. उन्होंने कहा, लगभग 15 से 20 बच्चे बीमार हैं. सभी वायरल फीवर से ग्रसित हैं. उनको निवास अस्पताल भेजा गया है. विद्यालय प्रबंधन को चाहिए कि मौके पर उपस्थित रहकर जो बच्चे बीमार हैं उनका अस्पताल में इलाज कराएं और बच्चों के परिजन आएं तो उन्हें बच्चों से मिलने दिया जाए."