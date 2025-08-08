Essay Contest 2025

रक्षाबंधन से पहले बहन ने खोया अपना भाई, सड़क हादसे में जल शक्ति विभाग के कर्मी की मौत - MANDI ROAD ACCIDENT

मंडी में सड़क हादसे में जल शक्ति विभाग के कर्मी की मौत हो गई.

सड़क हादसे में युवक की मौत
सड़क हादसे में युवक की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 8, 2025 at 2:40 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले एक बहन ने अपने भाई को हमेशा-हमेशा के लिए खो दिया. दरअसल, मंडी जिले के कुकलाह में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. हादसा आज सुबह 7:30 बजे की है. बताया जा रहा है कि युवक अपने घर से ऑफिस के लिए जा रहा था. इस दौरान पीपलू धार कैंची के नजदीक उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई.

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने घटना की जानकारी दी. एसपी मंडी ने कहा, "सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. जोनल अस्पताल मंडी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. हादसे के कारणों की जांच जा रही है".

मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान हाकम के रूप में हुई है, जो जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के पद पर जेई सेक्शन कल्हनी में कार्यरत था. हाकम ग्राम पंचायत कुकलाह के गांव फंदार का निवासी था. हाकम आज सुबह अपने घर से कार्यालय के लिए निकला था. जैसे ही घर से कुछ दूरी पर वह पीपलू धार कैंची के पास पहुंचा तो उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. सड़क का एक हिस्सा बैठने के कारण गाड़ी गहरी खाई में जा पहुंची, जिससे हाकम की मौके पर ही मौत ही गयी.

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद कड़ी मशकत के बाद एसडीआरएफ व पुलिस टीम खाई से शव को निकाला और पोस्टमार्टम ले लिए अस्पताल पहुंचाया. इस हादसे में गाड़ी भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है.

3 साल की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

इस हादसे के बाद कुकलाह क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. परिजनों का रो- रोकर बुरा हाल है. कुकलाह पंचायत के उप प्रधान रेवती राम ने बताया, "मृतक अपने पीछे 3 साल की बेटी, पत्नी और माता-पिता को छोड़ गया है. हाकम ठाकुर की एक विवाहित बहन भी है. रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले हुए इस हादसे ने जहां 3 साल की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है, वहीं बहन से भाई की कलाई को छीन लिया है".

