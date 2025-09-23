ETV Bharat / state

काले झंडे लेकर खड़े रहे कांग्रेसी, कंगना दूसरे रूट से निकल गई, लगाए गो-बैक के नारे

हिमाचल में एक बार फिर सांसद कंगना रनौत के विरोध में कंगना गो-बैक के नारे लगाए गए.

Youth Congress on Kangana Ranaut
मंडी यूथ कांग्रेस ने लगाए कंगना गो-बैक के नारे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
मंडी: हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सांसद कंगना रनौत के लिए गो-बैक के नारे लगे. सुंदरनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर कंगना गो-बैक के नारे लगाए. हालांकि कांग्रेस द्वारा ये काले झंडे कंगना को दिखाए जाने थे, लेकिन जहां युवा कांग्रेसी विरोध करने के लिए खड़े थे, उससे पहले ही कंगना का काफिला मुड़ गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लिए खड़े ही रह गए.

विरोध से पहले ही मुड गया कंगना का काफिला

बता दें कि सोमवार को कंगना रनौत मंडी जिले के सुंदरनगर के दौरे पर थी. यहां कंगना ने भोजपुर बाजार में जीएसटी के बदलावों को लेकर भाजपा की तरफ से आयोजित बचत उत्सव रैली में भाग लिया और दुकानदारों से मुलाकात करके उनकी दुकानों पर स्टीकर भी चिपकाए. पुराने बस स्टैंड के पास युवा कांग्रेसी कंगना का विरोध करने काले झंडे लेकर खड़े थे, लेकिन उससे थोड़ा पहले अंबेडकर नगर की तरफ जाने वाली सड़क पर कंगना का काफिला चला गया और वहीं से होता हुआ आगे जा निकला. हालांकि भाजपा का कहना है कि यह रूट पहले से ही तय था.

"कंगना दीदी की जो जिम्मेदारियां प्रदेश के प्रति बनती हैं, वह हमेशा उनसे भागती हैं और आज भी भागी हैं. अगर कंगना अपने ही क्षेत्र की जनता को ऐसे पीठ दिखाकर भागती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता. जबकि हमने उनसे यही पूछना था कि आपदा को लेकर वे केंद्र में किस तरह से हिमाचल का पक्ष रख रही हैं." - निखिल ठाकुर, जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस

Youth Congress on Kangana Ranaut
कंगना को काले झंडे दिखाने के लिए खड़े यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat)

"जंगमबाग जाने की जहमत नहीं उठाई"

मंडी जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निखिल ठाकुर ने कहा कि सुंदरगनर में कंगना दीदी जीएसटी का प्रचार करने तो आ गई, लेकिन यहां से कुछ दूरी पर जंगमबाग में जो दर्दनाक हादसा हुआ था वहां जाने की जहमत नहीं उठाई. इससे पता चलता है कि भाजपा सांसद कंगना रनौत अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति कितनी संवेदनशील हैं. निखिल ठाकुर ने कहा कि उल्टा उन्होंने प्रशासन पर कई आरोप लगाए थे, जबकि प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने वहां मदद को हाथ बढ़ाए. जबकि कंगना दीदी वहां से नदारद ही रही थी. उन्होंने कहा कि कंगना का यह रवैया अपने क्षेत्र के प्रति उचित नहीं है.

"सरकार ने सड़कें खुलवाई तो कंगना दे रही दर्शन, जहां नुकसान हुआ, वहां दूर से देखकर चली गई"

ग्रामीणों का सरकार पर आरोप, कहा- बीजेपी समर्थित गांवों में जान बूझकर नहीं खोली जा रही सड़कें

