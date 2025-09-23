ETV Bharat / state

काले झंडे लेकर खड़े रहे कांग्रेसी, कंगना दूसरे रूट से निकल गई, लगाए गो-बैक के नारे

मंडी: हिमाचल में एक बार फिर भाजपा सांसद कंगना रनौत के लिए गो-बैक के नारे लगे. सुंदरनगर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर कंगना गो-बैक के नारे लगाए. हालांकि कांग्रेस द्वारा ये काले झंडे कंगना को दिखाए जाने थे, लेकिन जहां युवा कांग्रेसी विरोध करने के लिए खड़े थे, उससे पहले ही कंगना का काफिला मुड़ गया और कांग्रेस के कार्यकर्ता काले झंडे लिए खड़े ही रह गए.

विरोध से पहले ही मुड गया कंगना का काफिला

बता दें कि सोमवार को कंगना रनौत मंडी जिले के सुंदरनगर के दौरे पर थी. यहां कंगना ने भोजपुर बाजार में जीएसटी के बदलावों को लेकर भाजपा की तरफ से आयोजित बचत उत्सव रैली में भाग लिया और दुकानदारों से मुलाकात करके उनकी दुकानों पर स्टीकर भी चिपकाए. पुराने बस स्टैंड के पास युवा कांग्रेसी कंगना का विरोध करने काले झंडे लेकर खड़े थे, लेकिन उससे थोड़ा पहले अंबेडकर नगर की तरफ जाने वाली सड़क पर कंगना का काफिला चला गया और वहीं से होता हुआ आगे जा निकला. हालांकि भाजपा का कहना है कि यह रूट पहले से ही तय था.