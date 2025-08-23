ETV Bharat / state

यूजर चार्ज के विरोध में मंडी बंद, जानिए इसके चलते क्यों हो रही खाद्य पदार्थों की कमी और ब्लैक मार्केटिंग - USER CHARGE ON MANDI

व्यापारियों का दावा है कि 100 रुपए पर 50 पैसे यूजर चार्ज से हर तरह की खाद्य सामग्री महंगी होगी. आम आदमी का बजट बिगड़ेगा.

Mandi closed in protest against user charge
जोधपुर में यूजर चार्ज के विरोध में मंडी बंद (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 8:44 PM IST

4 Min Read

जोधपुर: कृषि उपज मंडियों में यूजर चार्ज लगाने के विरोध में जोधपुर की मंडोर मंडी में हड़ताल जारी है. इस बीच शहर की अन्य मंडियों में भी हड़ताल शुरू हो गई है. मंडी के होलसेल व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. व्यापारियों की मानें तो मंडोर मंडी में होलसेल की 600 दुकानें हैं. हड़ताल से अब तक एक हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है. वहीं सरकार को 50 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है. हड़ताल के चलते बाजार में खाद्य सामग्री के भाव बढ़ने लगे हैं. रिटेलर्स का कहना है कि यूजर चार्ज नहीं हटाया, तो महंगाई बढ़ेगी. वहीं मंडी व्यापार संघ का दावा है कि मंडी में यूजर चार्ज लगाने से मंडियों में व्यापार खत्म हो जाएगा. राज्य सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

यूजर चार्ज खत्म करेगा व्यापार: संघ सचिव धर्मेंद्र भंडारी ने बताया कि कृषि उत्पादन पर मंडी टैक्स और किसान कल्याण टैक्स लगता है. सरकार ने 13 अगस्त को ऑर्डर निकाल मंडी यार्ड में बिक रहे खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्ज लगा दिया. जबकि मंडी यार्ड के बाहर किसी भी खाद्य सामग्री पर यूजर चार्ज नहीं है. इससे मंडियों में खाद्य पदार्थों का व्यापार समाप्त हो जाएगा.

यूजर चार्ज से ऐसे बढ़ रहे खाद्य सामग्री के दाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: यूजर चार्ज का विरोध, अगले तीन दिन प्रदेश की 247 मंडिया बंद, करोड़ों का कारोबार होगा प्रभावित - STRIKE IN MANDIS

सरकार ही लाई थी व्यापारियों को मंडी में: जोधपुर में वर्ष 1980 में शहर में बिजनेस कर रहे व्यापारियों को शहर से मंडोर मंडी लाई थी. ताकि एक ही स्थान पर सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें. सारा व्यापार पिछले 45 वर्षों से मंडी यार्ड में चल रहा है. लेकिन यूजर चार्ज से इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है. व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को एक बार इसे स्थगित कर व्यापारियों से चर्चा कर कोई प्लान बनाना चाहिए.

पढ़ें: यूजर चार्ज के विरोध में 247 मंडियों के 2000 व्यापारी एकजुट, प्रदेशभर में व्यापार ठप - OPPOSITION TO USER CHARGES

व्यापारी बोले-शार्टेज से ब्लैक मार्केटिंग: शहर के रिटेल व्यापारियों ने बताया कि मंडी बंद होने से बाजार में माल की कमी है. इसका फायदा उठाया जा रहा है. व्यापारी राजेश असनानी ने बताया कि खाद्य तेल का टीन 2200 की जगह 2400 में आ रहा है. इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. किराणा व्यापारी सुरेंद्र गोदावत ने बताया कि चनादाल, आटा, सूजी, मैदा सब के भाव तेज हो गए हैं. यूजर चार्ज लगने के बाद और ज्यादा भाव बढेंगे. स्थानीय निवासी मंगलसिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया चार्ज तो जनता को ही उठाना है. पहले से ही बहुत महंगाई है.

पढ़ें: जोधपुर में चार दिन से मंडी बंद: यूजर चार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी - PROTEST AGAINST USER CHARGES

यूं समझें यूजर का चार्ज का गणित: मंडी में खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 100 रुपए पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया गया है. अगर चीनी की बोरी 4000 रुपए की आती है, तो इसकी कीमत 20 रुपए बढ़ जाएगी. इसी तरह से 20 किलो आटा बैग, जो 750 रुपए का आता है, इस पर पांच रुपए बढ़ोतरी होगी. 100 रुपए किलो तक बिकने वाले दाल-चावल के भाव एक रुपए प्रति किलो तब बढ़ जाएंगे. बड़ी पैकिंग खरीदने पर ज्यादा रकम देनी होगी. तब इस चार्ज का ज्यादा पता चलेगा. खास तौर से ड्राई फ्रूट्स, देशी घी खरीदना महंगा हो जाएगा.

मंडोर मंडी खत्म हो जाएगी: व्यापारियों का कहना है कि मंडोर मंडी इकलौती जगह है जहां से शहर के अलावा कस्बों में खाद्य सामग्री सप्लाई होती है. अगर सरकार ने यूजर चार्ज नहीं हटाया, तो रिटेलर मंडी में आना बंद कर देंगे. मंडी के बाहर बड़े प्लेयर खड़े हो जाएंगे. जिन पर यूजर चार्ज नहीं लगेगा. इससे सीधा नुकसान मंडियों के व्यापारियेां को होगा. जोधपुर शहर की मंडोर मंडी में खाद्य पदार्थ व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

गृहणियां बोली-हर चीज महंगी: शहर के घंटाघर स्थित धान मंडी की किराणा दुकानों से ही भीतरी शहर के लोग किराणा का सामान खरीदते हैं. इन दुकानों की सप्लाई मंडोर मंडी से आती है. 10 दिन से हड़ताल के चलते माल की कमी हो रही है. इससे हर आईटम पर भाव बढ़ गए हैं. गृहणियों ने बताया कि हर चीज महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ेगा. सरकार को चाहिए कि इस तरह के टैक्स नहीं लगाए. क्योंकि इसे हमें ही भुगतना है.

जोधपुर: कृषि उपज मंडियों में यूजर चार्ज लगाने के विरोध में जोधपुर की मंडोर मंडी में हड़ताल जारी है. इस बीच शहर की अन्य मंडियों में भी हड़ताल शुरू हो गई है. मंडी के होलसेल व्यापारी प्रतिष्ठान बंद कर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. व्यापारियों की मानें तो मंडोर मंडी में होलसेल की 600 दुकानें हैं. हड़ताल से अब तक एक हजार करोड़ का व्यापार प्रभावित हुआ है. वहीं सरकार को 50 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है. हड़ताल के चलते बाजार में खाद्य सामग्री के भाव बढ़ने लगे हैं. रिटेलर्स का कहना है कि यूजर चार्ज नहीं हटाया, तो महंगाई बढ़ेगी. वहीं मंडी व्यापार संघ का दावा है कि मंडी में यूजर चार्ज लगाने से मंडियों में व्यापार खत्म हो जाएगा. राज्य सरकार ने इसे वापस नहीं लिया, तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

यूजर चार्ज खत्म करेगा व्यापार: संघ सचिव धर्मेंद्र भंडारी ने बताया कि कृषि उत्पादन पर मंडी टैक्स और किसान कल्याण टैक्स लगता है. सरकार ने 13 अगस्त को ऑर्डर निकाल मंडी यार्ड में बिक रहे खाद्य पदार्थों पर यूजर चार्ज लगा दिया. जबकि मंडी यार्ड के बाहर किसी भी खाद्य सामग्री पर यूजर चार्ज नहीं है. इससे मंडियों में खाद्य पदार्थों का व्यापार समाप्त हो जाएगा.

यूजर चार्ज से ऐसे बढ़ रहे खाद्य सामग्री के दाम, देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: यूजर चार्ज का विरोध, अगले तीन दिन प्रदेश की 247 मंडिया बंद, करोड़ों का कारोबार होगा प्रभावित - STRIKE IN MANDIS

सरकार ही लाई थी व्यापारियों को मंडी में: जोधपुर में वर्ष 1980 में शहर में बिजनेस कर रहे व्यापारियों को शहर से मंडोर मंडी लाई थी. ताकि एक ही स्थान पर सभी खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सकें. सारा व्यापार पिछले 45 वर्षों से मंडी यार्ड में चल रहा है. लेकिन यूजर चार्ज से इसके अस्तित्व पर संकट आ गया है. व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार को एक बार इसे स्थगित कर व्यापारियों से चर्चा कर कोई प्लान बनाना चाहिए.

पढ़ें: यूजर चार्ज के विरोध में 247 मंडियों के 2000 व्यापारी एकजुट, प्रदेशभर में व्यापार ठप - OPPOSITION TO USER CHARGES

व्यापारी बोले-शार्टेज से ब्लैक मार्केटिंग: शहर के रिटेल व्यापारियों ने बताया कि मंडी बंद होने से बाजार में माल की कमी है. इसका फायदा उठाया जा रहा है. व्यापारी राजेश असनानी ने बताया कि खाद्य तेल का टीन 2200 की जगह 2400 में आ रहा है. इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा. किराणा व्यापारी सुरेंद्र गोदावत ने बताया कि चनादाल, आटा, सूजी, मैदा सब के भाव तेज हो गए हैं. यूजर चार्ज लगने के बाद और ज्यादा भाव बढेंगे. स्थानीय निवासी मंगलसिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लगाया गया चार्ज तो जनता को ही उठाना है. पहले से ही बहुत महंगाई है.

पढ़ें: जोधपुर में चार दिन से मंडी बंद: यूजर चार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारी - PROTEST AGAINST USER CHARGES

यूं समझें यूजर का चार्ज का गणित: मंडी में खाद्य पदार्थ की बिक्री पर 100 रुपए पर 50 पैसे यूजर चार्ज लगाया गया है. अगर चीनी की बोरी 4000 रुपए की आती है, तो इसकी कीमत 20 रुपए बढ़ जाएगी. इसी तरह से 20 किलो आटा बैग, जो 750 रुपए का आता है, इस पर पांच रुपए बढ़ोतरी होगी. 100 रुपए किलो तक बिकने वाले दाल-चावल के भाव एक रुपए प्रति किलो तब बढ़ जाएंगे. बड़ी पैकिंग खरीदने पर ज्यादा रकम देनी होगी. तब इस चार्ज का ज्यादा पता चलेगा. खास तौर से ड्राई फ्रूट्स, देशी घी खरीदना महंगा हो जाएगा.

मंडोर मंडी खत्म हो जाएगी: व्यापारियों का कहना है कि मंडोर मंडी इकलौती जगह है जहां से शहर के अलावा कस्बों में खाद्य सामग्री सप्लाई होती है. अगर सरकार ने यूजर चार्ज नहीं हटाया, तो रिटेलर मंडी में आना बंद कर देंगे. मंडी के बाहर बड़े प्लेयर खड़े हो जाएंगे. जिन पर यूजर चार्ज नहीं लगेगा. इससे सीधा नुकसान मंडियों के व्यापारियेां को होगा. जोधपुर शहर की मंडोर मंडी में खाद्य पदार्थ व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

गृहणियां बोली-हर चीज महंगी: शहर के घंटाघर स्थित धान मंडी की किराणा दुकानों से ही भीतरी शहर के लोग किराणा का सामान खरीदते हैं. इन दुकानों की सप्लाई मंडोर मंडी से आती है. 10 दिन से हड़ताल के चलते माल की कमी हो रही है. इससे हर आईटम पर भाव बढ़ गए हैं. गृहणियों ने बताया कि हर चीज महंगी होने से किचन का बजट बिगड़ेगा. सरकार को चाहिए कि इस तरह के टैक्स नहीं लगाए. क्योंकि इसे हमें ही भुगतना है.

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPACT OF USER CHARGE ON MANDIयूजर चार्ज के विरोध में मंडी बंदPROTEST AGAINST USER CHARGEFOOD ITEMS WILL BECOME EXPENSIVEUSER CHARGE ON MANDI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति मुर्मू ने दी मंजूरी, जानिए इसके उल्लंघन पर कितनी होगी सजा

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.