हिमाचल में यहां मेले में कीचड़ में नहाते हैं लोग, एक दूसरे को पकड़ कर लगवाते हैं डूबकी - MUD MELA IN SERAJ

छोटी काशी मंडी में लगने वाले एक मेले में एक-दूसरे पर कीचड़ फेंका जाता है. बुरी शक्तियों को भगाने के लिए देते हैं अश्लील गालियां!

MUD MELA IN SERAJ
सराज में कीचड़ मेला (MUD MELA IN SERAJ)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 3:01 PM IST

मंडी: वैसे तो मेलों में दुकानें सजती हैं, विभिन्न प्रकार झूले लगते हैं और देवी-देवताओं का आगमन होता है. क्या आपने कभी मेले में एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकने के बारे में कभी सुना है. आज हम आपको देवभूमि के एक ऐसे मेले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक-दूसरे पर कीचड़ फेंका जाता है. यह मेला मंडी जिले की सराज घाटी के सुबल में मनाया जाता है. पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले का शुभारंभ श्रावण मास की पूर्णिमा से होता है.

ऐसा मेला जहां एक-दूसरे पर फेंका जाता है कीचड़

सराज घाटी में लगने वाले इस मेले को देव विष्णु मतलोड़ा, देव सुमुनाग और देव नलबाणी का मेला नाम से जाना जाता है. पांच दिनों तक लगने वाले इस मेले में देवताओं की प्राचीन रस्मों का निर्वहन करते हुए लोग जमकर नाचते और गाते हुए मेले का लुत्फ उठाते हैं. पांचवे दिन जंगल से एक विशालकाय पेड़ काटकर सुबल स्थित मेला मैदान लाया जाता है.

MUD MELA IN SERAJ
जंगल से पेड़ काटकर मेला स्थल तक लाने के दौरान अश्लील तंज कसने की परंपरा. ((ETV Bharat))

कीचड़ में डालते हैं नाटी

जंगल से काटे गए पेड़ को सभी लोग मिलकर उठाते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार पेड़ लाने के दौरान अश्लील गालियां भी देते हैं. मान्यता है कि बुरी शक्तियों को भगाने के लिए मेले में अश्लील तंज कसने की परंपरा है. मेला स्थल तक पेड़ पहुंचने के बाद एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकने का सिलसिला शुरू हो जाता है. बरसात के समय में होने वाले इस मेले में मेला मैदान पहले से ही कीचड़ से लबालब भरा होता है, ऐसे में लोग एक-दूसरे को पकड़-पकड़ कर कीचड़ में गिराते हैं और एक-दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं. कीचड़ सो होली खेलने के बाद इसी कीचड़ में नाटी भी डाली जाती है.

MUD MELA IN SERAJ
मेले में कीचड़ में ही नाटी डालने की परंपरा. ((ETV Bharat))

मेले में आए लोग एक-दूसरे पर कसते हैं अश्लील तंज!

वहीं, सुबल मेले को लेकर देव सुमुनाग के गुर मोहर सिंह ने कहा, "यह मेला एक प्राचीन मेला है. इसमें प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं को आज भी निर्वहन किया जा रहा है. यह मेला एक तरह से क्षेत्र के लोगों की देव आस्था का जीता जागता उदाहरण है. सुख, शांति और समृद्धि के लिए मेले के माध्यम से देवताओं को मनाने की परंपरा है. बुरी शक्तियों को भगाने के लिए मेले में आए लोग एक दूसरे को अश्लील गालियां भी देते हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बुरा नहीं मानता है."

MUD MELA IN SERAJ
त्रिदेव को मनाने के लिए सदियों से चली आ रही परंपरा ((ETV Bharat))

छोटी काशी मंडी में आज पर परंपरा निभा रहे लोग

बता दें कि, मंडी जिले की सराज घाटी में बहुत से ऐसे अनूठे मेले हैं जो देव आस्था और उनकी प्राचीन परंपराओं के साथ जुड़े हैं. इन परंपराओं का आज भी बखूबी निर्वहन किया जा रहा है. मेले में आए लोगों का कहना है कि कीचड़ उत्सव देव परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी झलक मंडी जिले की चौहार घाटी में देखने को मिलती है. स्थानीय लोगों के अनुसार बुरी शक्तियों को भगाने के लिए एक-दूसरे पर अश्लील तंज कसने की परंपरा सदियों से चली आ रही है.

