अनियंत्रित होकर ढांक से लुढ़की गाड़ी, 2 की मौत...महिला गंभीर घायल
हिमाचल में सड़क दुर्घटना में गाड़ी ढांक से लुढ़कती हुई कई फीट नीचे जा गिरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 9:21 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में बरसात के कहर के बीच सड़क हादसों का दौर भी जारी है. मंडी जिले में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर ढांक से गिर गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 1 महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. घायल महिला को 108 एंबुलेंस के जरिए कोटली से रेफर कर जोनल अस्पताल मंडी लाया गया है. जहां उसका इलाज जारी है. हादसा रविवार शाम करीब 5 बजे हुआ है.
40 फीट नीचे गिरी गाड़ी
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने ये हादसा उस समय हुआ जब कोटली से एक गाड़ी कुन की तरफ जा रही थी. इस दौरान द्रुबल पंचायत के अलग गांव के पास ये गाड़ी सड़क से अचानक अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट नीचे गिर गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढांक से गिरने के बाद गाड़ी घसीटते हुए घर के पास बने शौचालय के पास पहुंच गई. गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे. गाड़ी को 48 वर्षीय पवन कुमार चला रहा था. वहीं, रमा देवी पत्नी पवन कुमार और अच्छर सिंह इसमें सवार थे. हादसे में पवन कुमार और अच्छर सिंह की मौत हो गई है. जबकि रमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई.
एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत
द्रुबल पंचायत की प्रधान रेखा ठाकुर ने बताया कि यह लोग अपने घर की ओर जा रहे थे, जब ये हादसा हुआ. दुर्घटना के तुरंत बाद एंबुलेंस व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कोटली अस्पताल पहुंचाया गया. जहां डाक्टरों ने ड्राइवर पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया. वहीं, दो अन्य घायलों को कोटली से जोनल अस्पताल मंडी ले जा जाया गया. जहां अच्छर सिंह ने भी दम तोड़ दिया.
"मंडी अस्पताल में इलाज के दौरान अच्छर सिंह ने भी दम तो दिया है. कोटली पुलिस ने मौके पर पहुंच कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. मामले में आगामी कार्रवाई जारी है." - साक्षी वर्मा, एसपी मंडी