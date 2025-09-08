ETV Bharat / state

अनियंत्रित होकर ढांक से लुढ़की गाड़ी, 2 की मौत...महिला गंभीर घायल

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बरसात के कहर के बीच सड़क हादसों का दौर भी जारी है. मंडी जिले में एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर ढांक से गिर गई. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है. जबकि 1 महिला गंभीर रूप से घायल हुई है. घायल महिला को 108 एंबुलेंस के जरिए कोटली से रेफर कर जोनल अस्पताल मंडी लाया गया है. जहां उसका इलाज जारी है. हादसा रविवार शाम करीब 5 बजे हुआ है.

40 फीट नीचे गिरी गाड़ी

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने ये हादसा उस समय हुआ जब कोटली से एक गाड़ी कुन की तरफ जा रही थी. इस दौरान द्रुबल पंचायत के अलग गांव के पास ये गाड़ी सड़क से अचानक अनियंत्रित होकर करीब 40 फीट नीचे गिर गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ढांक से गिरने के बाद गाड़ी घसीटते हुए घर के पास बने शौचालय के पास पहुंच गई. गाड़ी में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे. गाड़ी को 48 वर्षीय पवन कुमार चला रहा था. वहीं, रमा देवी पत्नी पवन कुमार और अच्छर सिंह इसमें सवार थे. हादसे में पवन कुमार और अच्छर सिंह की मौत हो गई है. जबकि रमा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई.