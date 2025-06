ETV Bharat / state

कलखर बस हादसा: पहले घायलों को बस से बाहर निकाला, फिर सुंदरनगर पेपर देने पहुंचा मृदुल, घायल होने के बाद भी नहीं हारा हौसला - KALKHAR BUS ACCIDENT STORY

मृदुल शर्मा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 18, 2025 at 8:01 AM IST | Updated : June 18, 2025 at 10:27 AM IST 4 Min Read

मंडी: जिला मंडी के सरकाघाट उपमंडल में कलखर के पास मंगलवार सुबह एक बस खाई में गिर गई थी. इस हादसे में 17 लोग घायल हुए थे, जबकि एक व्यक्ति की बस के नीचे दबने से मौत हो गई थी. इसी बस हादसे में पटरीघाट पंचायत के 21 वर्षीय युवा मृदुल शर्मा ने खुद घायल होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी हौंसले की दाद देते हुए पहले घायलों की मदद की. मृदुल शर्मा ने हादसे के बाद पुलिस व एंबुलेंस को सूचना देने के लिए तत्परता और पढ़ाई के प्रति संजीदगी का परिचय दिखाते हुए सबका दिल जीत लिया है. खुद घायल होने के बावजूद पहले दूसरों की मदद की और फिर जाकर अपनी परीक्षा दी. मुश्किल घड़ी में भी नहीं खोया संयम डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने बताया कि बस हादसे में घायल होने वालों में से मृदुल शर्मा भी एक था. उसकी बांई टांग पर चोट आई थी. मृदुल अभी बस में बैठकर 300 मीटर ही आगे बढ़ा था कि ये हादसा हो गया. हादसे के दौरान जब बस में चीख-पुकरा मची तो मृदुल ने अपना संयम नहीं खोया. सबसे पहले मृदुल ने बस की टूटी हुई खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर निकलने के लिए जगह बनाई और फिर उसने एक-एक करके घायलों को बाहर निकाला. इसके बाद मृदुल ने किसी अन्य घायल का मोबाइल लिया और पुलिस व एंबुलेंस को फोन कर बस हादसे की सूचना दी. इसके बाद मृदुल ने अपने घर पर फोन किया और मदद के लिए घर व पड़ोसियों को मौके पर बुलाया. जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को सड़क मार्ग तक पहुंचाया. मंडी बस हादसा (ETV Bharat)

घायलों को बचाने के बाद दी परीक्षा बता दें कि मंगलवार सुबह ढलवान-कलखर संपर्क मार्ग पर कुठेड़ा से मंडी जा रही निजी बस कलखर के पास अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. इस बस में 21 वर्षीय मृदुल सहित 18 और सवारियां मौजूद थी. जिनमें में एक व्यक्ति की बस के नीचे दबने से मौत हो गई है. पटडीघाट पंचायत के पन्यारटू गांव का मृदुल शर्मा इस बस में सवार होकर अपना BCA अंतिम वर्ष न्यूमेरिकल मैथ का पेपर देने MLSM कॉलेज सुंदरनगर जा रहा था. घर से थोड़ी ही दूर जाने पर जब यह हादसा हुआ तो मृदुल शर्मा ने न तो अपना धैर्य खोया और न ही मानवता के फर्ज से अपना मुंह मोड़ा. उसने सबसे पहले घायलों को बस से बाहर निकालने में हौंसला और जज्बा दिखाया. वहीं, पुलिस और 108 एंबुलेंस को बस हादसे की जानकारी भी दी. डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम ने मीडिया के सामने मृदुल के घायल होने और उसके बाद पेपर देने का जिक्र किया है. माता-पिता की इकलौती संतान है मृदुल मृदुल शर्मा ने बताया कि जैसे ही यह हादसा हुआ तो उसने अपनी चोट की परवाह किए बिना सबकी मदद करने की सोची और घायलों को बाहर निकालना शुरू किया. उसके बाद उसने अपना फोन तलाशना शुरू किया, लेकिन जब फोन नहीं मिला तो दूसरे घायल व्यक्ति के फोन से घटना के बारे में सबको सूचना दी. वह घटनास्थल से महज 300 मीटर पीछे से ही बस में नेरचौक के लिए चढ़ा था. उसका बीसीए लास्ट ईयर न्यूमैरिक मैथ का पेपर था. घायलों की मदद करने के बाद वह सीधा अपने घर गया और सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज की जो बस हादसे के दौरान फट गई थी. इसके बाद दूसरे कपड़े पहनकर टैक्सी कर पेपर देने के लिए फिर से सुंदरनगर रवाना हुआ. सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर देने के बाद वो फिर सीधे अस्पताल पहुंचा और जहां उसने अपनी टांग का इलाज करवाया. मृदुल ने कहा कि यह हादसा उसके लिए किसी दूसरे जन्म से कम नहीं था. बता दें कि मृदुल शर्मा के पिता खेम चंद आईटीआई में प्रशिक्षक हैं. वहीं, माता नरिता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं. मृदुल अपने माता-पिता की इकलौती संतान है. ये भी पढ़ें: हिमाचल में 200 मीटर खाई में गिरी बस, एक व्यक्ति की मौत, 17 घायल

