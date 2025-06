ETV Bharat / state

कमरूनाग से लौटते हुए श्रद्धालुओं की पलटी बस, 14 प्रवासी मजदूर घायल - MANDI ROAD ACCIDENT

मंडी सड़क हादसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 15, 2025 at 8:00 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 9:20 AM IST 2 Min Read

मंडी: जिला मंडी में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब श्रद्धालुओं से भरी एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. दरअसल सुंदरनगर के जयदेवी में देव कमरूनाग से दर्शन कर लौट रहे प्रवासी श्रद्धालुओं की निजी बस हादसे का शिकार हो गई. इस हादसे में बस में सवार 14 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें 108 एंबुलेंस के जरिए प्राथमिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया. वहीं, जैसे ही यह हादसा हुआ तो मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सुंदरनगर थाना की टीम भी मौके पर पहुंची. हादसे में घायल सभी प्रवासी मजदूर डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने बताया कि शनिवार रात 8:30 के करीब जयदेवी के फगवाओ में यह हादसा पेश आया है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी घायल प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल दुर्घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि सड़क संकरी और ढलानदार होने से कारण ड्राइवर बस से संतुलन खो बैठा और बस पलट गई.

सरानाहुली मेले से लौटते समय हुआ हादसा जैसे ही स्थानीय लोगों को घटना की सूचना मिली तो वे तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला. पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई. पुलिस द्वारा हादसे के असल कारणों को जानने कि लिए पूछताछ की गई. बता दें कि आज बड़ा देव कमरूनाग में सरानाहुली उत्सव व मेला चला हुआ है. ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु एवं सैलानी कमरूघाटी पहुंचते हैं. सरानाहुली मेले से लौटते वक्त ही यह हादसा हुआ है. "कमरूनाग से लौटते समय श्रद्धालुओं की निजी बस पलट गई. जिसमें 14 श्रद्धालु घायल हो गए. जिनका इलाज जारी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी जांच जारी है." - भारत भूषण, एसपी सुंदरनगर ये भी पढ़ें: मंडी के जोगिंदरनगर में खाई में गिरा बोलेरो, एक महिला की मौत, 3 युवती अस्पताल में भर्ती

Last Updated : June 15, 2025 at 9:20 AM IST