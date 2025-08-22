मंडी: हिमाचल प्रदेश की बहू ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं. मंडी जिले की सुंदरनगर के रहने वाले अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर और ओलंपियन आशीष चौधरी की धर्मपत्नी एवं अंतरराष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी इनूंगनबी ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर हिमाचल का नाम देश-दुनिया में ऊंचा किया है. इसी के साथ वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जूडो में गोल्ड मेडल लाने वाली हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं.
अम्मान में एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 17 से 20 अगस्त तक चली, जिसमें इनूंगनबी ने कुल चार मुकाबले खेले. इनूंगनबी ने पहले तीन मुकाबलों लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की खिलाड़ियों को हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई. इसके बाद फाइनल मुकाबले में उन्होंने मिस्र की खिलाड़ी को मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया.
नाचन निवासी इनूंगनबी जी ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित जूडो एशिया कप में गोल्ड मेडल जीतकर हिमाचल का नाम देशभर में रोशन किया है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 20, 2025
उनकी यह उपलब्धि अन्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगी।
इनूंगनबी जी और उनके परिवार को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/4nfpGJOC77
बता दें कि मणिपुर की राजधानी इंफाल की रहने वाली इनूंगनबी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बॉक्सर आशीष चौधरी की धर्मपत्नी हैं. अभी हाल ही में इनूंगनबी ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी विजेता का खिताब अपने नाम अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. उन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाली ओलंपियन गरिमा को हराकर यह खिताब जीता था.
मणिपुर की राजधानी इंफाल की रहने वाली इनूंगनबी एक अंतरराष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हैं और बीते साल नबंवर में उनकी शादी बॉक्सर आशीष चौधरी से हुई है. इससे पहले भी इनूंगनबी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में कई पदक अपने नाम कर चुकी हैं. इसके अतिरिक्त इनूंगनबी एशियन चैंपियनशिप में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उनके पति और टोक्यो ओलंपियन बॉक्सर आशीष चौधरी ने कहा है कि यह सफलता न केवल हिमाचल बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है.
ये भी पढ़ें: आखिर कैसे आया मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भारी भरकम बिजली बिल? सीएम ने सदन में दी जानकारी