मंडी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से दुश्वारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है.

मंडी जिला में भारी बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन होने से बार-बार लिंक रोड से लेकर नेशनल हाईवे तक बंद हो रहे हैं, जिस गाड़ी चालकों सहित प्रशासन को कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है. मंडी-पठानकोट नेशनल हाईवे 154 की बात करें तो इस हाईवे पर बुधवार सुबह से लैंडस्लाइड के चलते यातायात ठप है.

इस मार्ग पर दंग्र उपमंडल के बिजनी से आगे लंबाड़ी पुल के पास भाारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिस कारण यह हाईवे आज सुबह 8 बजे से बंद पड़ा है. हाईवे को बहाल करने के लिए प्रशासन एनएचएआई की मशीनरियों के साथ जुटा हुआ है, लेकिन 11 घंटे के बाद भी आज शाम 7 बजे तक मार्ग बहाल नहीं हो सका है.

क्षेत्र में रूक-रूक हो रही बारिश हाईवे को खोलने के लिए लगातार बाधा बन रही है. आज देर रात तक हाईवे के एकतरफा बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है. हाईवे बंद होने से दोनों ओर दर्जनों वाहन जाम में फंसे हुए हैं, जिससे लोग पैदल की सफर करने को मजबूर हैं.

मौके पर डयूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी प्रिया ने बताया, "पहाड़ी से लगातार पानी का रिसाव होने से बहाली में देरी हो रही है. पानी को डायवर्ट करने के लिए पाइप लाइन बिछाई जा रही है, उसके बाद ही हाईवे बहाली संभव हो सकेगी".

वहीं, एसडीएम पधर सुरजीत सिंह ने बताया, "हाईवे बहाली का कार्य लगातार जारी है. दंग्र से पीछे फंसे वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया है. वहीं, जाम में फंसे अन्य वाहनों को हाईवे बहाली के बाद सुरक्षित निकाला जाएगा".

उन्होंने नेशनल हाईवे लगातार हो रही लैंडस्लाइडिंग के चलते वाहन चालकों से संभलकर चलने की अपील की है. वहीं, लोगों को अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से निकलने की हिदायत दी है. उधर, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर भी बारिश के चलते कई स्थानों पर हल्की-फुल्की लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई, जिससे हाईवे पर रेंग-रेंग पर वाहन चलते दिखे.

