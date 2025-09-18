"मेरे रेस्टोरेंट में ₹50 का बिजनेस हुआ, 15 लाख सैलरी देती हूं", आपदा का जायजा लेने मनाली पहुंची कंगना का छलका दर्द
मनाली दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने आपदा से प्रभावित पर्यटन कारोबार को लेकर चिंता जाहिर की.
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने भयंकर तबाही मचाई है. आपदा से प्रदेश में पर्यटन कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. आपदा प्रभावित मंडी जिले के दौरे पर पहुंची सांसद कंगना रनौत ने अपने रेस्टोरेंट को हुए नुकसान का जिक्र किया और कहा कि मैं पर्यटन कारोबारियों की पीड़ा का समझ सकती हूं. क्योंकि मनाली में मेरे भी रेस्टोरेंट में लाखों रुपये का खर्चा है और बीते दिन सिर्फ ₹50 की कमाई हुई है.
आपदा प्रभावित क्षेत्र मनाली विधानसभा के दौरे पर पहुंची कंगना रनौत ने कहा, मनाली में भारी बरसात के चलते जो आपदा आई है, उसे देखकर मेरा मन काफी आहत है. यहां पर पर्यटन कारोबार से ही लोगों का जीवन चलता था, लेकिन आपदा के बाद पर्यटन कारोबार ठप हो गया. ऐसे में केंद्र सरकार की मदद से अब राहत कार्यों को तेज किया जाएगा. ताकि मनाली का जनजीवन सामान्य हो सके.
आपदा से पर्यटन कारोबार को हो रहे नुकसान पर कंगना रनौत ने कहा, "बीते दिन मेरे रेस्टोरेंट में 50 रुपए का ही कारोबार हुआ. जबकि वहां का खर्चा लाखों रुपए में है. ऐसे में वह समझ सकती है कि आपदा से यहां के पर्यटन कारोबार को कितना नुकसान हुआ है. मैं भी अकेली कमाने वाली महिला हूं और यहां के लोगों का दुख दर्द को अच्छी तरह से समझती हूं".
बता दें कि सांसद कंगना ने पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला, पलचान, बाहग, समाहन सहित अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात भी की. इस दौरान कंगना ने प्रभावित परिवारों से कहा कि बतौर सांसद उन्होंने इस आपदा के बारे में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात की और प्रधानमंत्री को भी इस आपदा से अवगत करवाया है.
विपक्ष पर हमला करते हुए कंगना रनौत ने कहा, "कुछ लोग कह रहे हैं कि आपदा में कंगना गायब रही. लेकिन इस बात को सब लोग जानते हैं कि मैं दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करती रही. हिमाचल की मदद के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष भी विशेष रूप से चर्चा की गई है. आज से पहले कोई भी सांसद इतनी गंभीरता से कभी भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ चर्चा नहीं करता था. ऐसे में वह अपने लोगों के बीच आई हैं. क्योंकि मनाली में उनका अपना घर है और यहां पर उनका कारोबार भी है".
सांसद कंगना ने सुक्खू सरकार से सवाल पूछा कि केंद्र की तरफ से जो प्रदेश सरकार को हजारों करोड़ की मदद की गई, उसका प्रदेश ने क्या किया? इसका जवाब भी आज जनता जानना चाहती है. केंद्र की भाजपा सरकार ने हर समय प्रदेश की मदद की, लेकिन सरकार ने उन पैसों से लोगों को राहत न देकर अपने शौक पूरे किए, अब प्रदेश की जनता इस बात को जानती है. भाजपा कार्यकर्ता घर-घर जाकर प्रभावितों को राहत देने में जुटे हुए हैं.
वहीं, सांसद कंगना रनौत ने कहा कि कुछ लोग आपदा के समय अपनी संस्था बनाकर भी पैसे एकत्र कर रहे हैं, जो सही नहीं है. लोगों को चाहिए कि वह प्रधानमंत्री राहत कोष या फिर जिलाधीश के माध्यम से लोगों को राहत प्रदान करें. ताकि उन पैसों का सदुपयोग हो सके.
कैसा है सांसद कंगना रनौत का रेस्टोरेंट ?
मनाली की खूबसूरत नजारों के बीच में 'द माउंटेन स्टोरी' कैफे (The Mountain Story Cafe) नाम का सांसद कंगना रनौत ने रेस्टोरेंट खोला है. 14 फरवरी 2025 को वेलेंटाइन डे के दिन इस रेस्टोरेंट की शुरूआत की गई. यह कैफे जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली के प्रीणी में स्थित है. इस कैफे में देश-विदेश के व्यंजनों के साथ-साथ पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जाते हैं. यहां आने वाले पर्यटकों और ग्राहकों को मनाली की खूबसूरत वादियों के बीच देश-विदेश से लेकर हिमाचली व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका मिलता है.
