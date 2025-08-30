ETV Bharat / state

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, ट्रैफिक पुलिस ने सूझबूझ से बचाई यात्रियों की जान - LANDSLIDE ON CHANDIGARH MANALI NH

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड होने की वजह से फिर से यातायात बंद हो गया है.

Published : August 30, 2025 at 1:53 PM IST

मंडी: चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे एक बार फिर यातायात के लिए बंद हो गया है. इस बार पंडोह और औट के बीच स्थित खोतीनाला के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण यह हाईवे बंद हो गया है. आज सुबह करीब 7 बजे से हाईवे बंद है. वहीं, हाईवे पर लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इसके गिरने का भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है.

पुलिस कर्मी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

जब खोतीनाला के पास लैंडस्लाइड हुआ तो उस वक्त पंडोह पुलिस चौकी की टीम भी यहां पर मौजूद थी. पंडोह पुलिस के प्रभारी एसआई अनिल कटोच और हाईवे ट्रैफिक कांस्टेबल चेत राम की सतर्कता की वजह से खोतीनाला के पास बड़ा हादसा होने से टल गया. दरअसल, चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर खोतीनाला के पास जहां लैंडस्लाइड हुआ है, वहां अगर इन दोनों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैफिक को नहीं रोका होता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

एसआई अनिल कटोच और कांस्टेबल चेत राम ने बताया, "उच्चाधिकारियों के निर्देशों पर रात को हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया था. सुबह हाईवे पर स्थिति का जायजा लेते हुए ट्रैफिक को बहाल किया जा रहा था. जैसे ही हम खोतीनाला के पास पहुंचे तो यहां पहाड़ी से कुछ छोटे-बड़े पत्थर गिरे हुए थे. जिसके बाद तुरंत प्रभाव से सारे ट्रैफिक को रोका गया और जो वाहन आगे थे, उन्हें पीछे हटाया गया. कुछ ही समय में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया. अगर हमने ट्रैफिक जाने दिया होता तो वाहन इसकी जद में आ जाते और हादसा हो जाता. मलबा काफी ज्यादा है और इसे हटाने में अभी समय लग जाएगा. उसके बाद ही हाईवे यातायात के लिए बहाल हो पाएगा".

चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड
चंडीगढ़-मनाली हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड (ETV Bharat)

प्रभारी एसआई अनिल कटोच और ट्रैफिक कांस्टेबल चेत राम ने पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों को देखते हुए तुरंत प्रभाव से पूरा ट्रैफिक रूकवा दिया और जो वाहन आगे खड़े थे, उन्हें तुरंत प्रभाव से पीछे करवाया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्हें वाहनों सहित हटाया गया तो उसके कुछ ही देर बाद पहाड़ पूरी तरह से जमींदोज हो गया. यदि पुलिस कर्मी उन्हें समय पर नहीं रोकते तो यहां कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था. इन्होंने इसके लिए पुलिस प्रशासन और पुलिसकर्मी का आभार जताया है.

SI अनिल कटोच और कांस्टेबल चेत राम ने बचाई लोगों की जान
SI अनिल कटोच और कांस्टेबल चेत राम ने बचाई लोगों की जान (ETV Bharat)

हाईवे से गुजर रहे यात्रियों ने बताया, "अगर चौकी प्रभारी अनिल कटोच और कांस्टेबल चेत राम सतर्कता नहीं दिखाते तो यहां बड़ा हादसा होना तय था. अमूमन लोग ऐसे छोटे-छोटे पत्थरों को नजर अंदाज करके वहां से गुजर जाते हैं और यही हादसे का कारण भी बनते हैं. पुलिस ने जो सूझबूझ दिखाई उसकी वजह से लोग सुरक्षित बच पाए हैं. इसके लिए अनिल कटोच और चेत राम को बहुत-बहुत आभार है".

बता दें कि पंडोह से लेकर औट तक पंडोह पुलिस चौकी की टीमें और हाईवे ट्रैफिक की टीमें दिन रात सड़क पर डटी हुई हैं. यहां ट्रैफिक कंट्रोल से लेकर लोगों की सुरक्षा तक का खास ख्याल रखा जा रहा है. बहुत से पुलिस के जवान इसमें पूरी सक्रियता से काम कर रहे हैं. चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बार-बार यातायात के लिए बंद हो रहा है. लेकिन इस बार जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है, यह एक नया स्पाट है. इससे पहले यहां कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ था.

