मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक बेटे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बड़ा सम्मान मिला है. नेरचौक के संबध रखने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज वशिष्ठ को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ड्यूटी के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने लिए प्रतिष्ठित मेशन इन डिस्पैच सम्मान से नवाजा है. राष्ट्रपति ने उन्हें यह सम्मान 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदान किया है. क्षितिज को यह सम्मान मिलना मंडी जिला समेत प्रदेश के लिए गौरव की बात है.

क्षितिज की टीम ने गोदावरी बाढ़ के दौरान बचाई थी कई लोगों की जिंदगी

बता दें कि, नौसेना में सी किंग हेलीकॉप्टर के कैप्टन के रूप में सेवाएं देते हुए क्षितिज वशिष्ठ ने गोदावरी बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव अभियान की कमान संभालते हुए अपने अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय दिया था. इस दौरान उन्होंने और उनकी टीम ने कर्तव्य के प्रति असाधारण सर्मपण दिखाते हुए बेहद खराब मौसम का सामना करते हुए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 120 समुद्री मील की उड़ान भरी और बाढ़ में फंसे 28 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला.

मंडी के लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज कुमार को मिला मेंशन इन डिस्पैचेज सम्मान. (Social Media)

नेरचौक चामुंडा कॉलोनी के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज कुमार

नगर परिषद नेरचौक की चामुंडा कॉलोनी के निवासी लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज वशिष्ठ के पिता वीपी वशिष्ठ एचपीएसईबीएल से सहायक अभियंता और माता माला वशिष्ठ ट्रेजर के पद से सेवानिवृत हुई हैं. क्षितिज के परिजनों का कहना है कि वे बचपन से ही होनहार विद्यार्थी रहे है. वर्ष 2008 में डीएवी-नेरचौक में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश की मेरिट लिस्ट में सातवां स्थान हासिल किया था.

वर्तमान में इस पद पर तैनात हैं लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज कुमार

10वीं बोर्ड परीक्षा पास करने के बाद हिम अकादमी पब्लिक स्कूल हमीरपुर से 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की. 12वीं में भी क्षितिज मेरिट लिस्ट में रहे. साल 2015 में एनआईटी हमीरपुर से सिविल इंजनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी वर्ष यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम (यूईएस) के तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नौसेना में शामिल हुए और सब-लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्राप्त किया. वर्तमान में क्षितिज वशिष्ठ पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर स्टाफ पायलट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. क्षितिज की इस उपलब्धि के बाद परिवार में खुशी का माहौल है, साथ ही लोग उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं.

क्या है मेंशन इन डिस्पैच सम्मान?

मेंशन इन डिस्पैच एक सम्मान है जो भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदान किया जाता है. यह सम्मान विशेष रूप से उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने विशिष्ट वीरता या सराहनीय सेवा का प्रदर्शन किया है. बता दें कि, राष्ट्रपति ने 290 मेंशन इन डिस्पैच सम्मान को भी मंजूरी दी थी. इस लिस्ट में हिमाचल के मंडी जिले के लेफ्टिनेंट कमांडर क्षितिज वशिष्ठ का भी नाम था.

ये भी पढ़ें: सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

ये भी पढ़ें: हिमाचल विधानसभा में हंगामा! हिमकेयर योजना पर सदन में गहमागहमी, जयराम ठाकुर ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप