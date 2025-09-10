ETV Bharat / state

जिन अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं विधायक, जानिए कितने दर्द में हैं इस हाईवे की जद में आने वाले प्रभावित

मंडी जिले में बरसात ने भारी तबाही मचाई है. जगह-जगह जमीन खिसक रही है. जिले में गिरने की कगार पर मकान.

MANDI NH PROBLEM
भारी बारिश से मंडी जिले में जमकर तबाही (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 4:52 PM IST

4 Min Read
मंडी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मंडी जिले में जमकर तबाही मचाई है. वहीं, मंडी जिले में बीते दो दिनों से हाईवे निर्माण कंपनी और मोर्थ (Ministry of Road Transport and Highways) अधिकारियों द्वारा हाईवे निर्माण में बरती जा लापरवाहियों के खिलाफ धर्मपुर विधायक अनशन पर बैठे हैं. विधायक के आरोप है कि हाईवे निर्माण कंपनी ओर मोर्थ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न तो हाईवे के कार्य में तेजी लाई जा रही है और न ही संबधित कंपनी द्वारा पहाड़ों की सही कटिंग की गई है. जिसका खामियाजा यहां की जनता को पिछले तीन सालों से भुगतना पड़ रहा है.

हाईवे कटिंग से लोग परेशान

जिसके चलते ईटीवी भारत की टीम ग्रांउड जीरो पर पहुंची और मंडी से लेकर कोटली तक प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को जानने की कोशिश की. बता दें कि पिछले तीन सालों से मंडी-जालंधर 003 हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य चला हुआ है. यह हाईवे मंडी से कोटली वाया धर्मपुर होते हुए जालंधर पहुंचेगा, लेकिन इस हाईवे की कटिंग ने मंडी से लेकर धर्मपुर तक लोगों के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है.

MANDI NH PROBLEM
मंडी में बरसात में खिसक रही जमीन (ETV Bharat)

बरसात में खिसक रही जमीन, गिरने की कगार पर मकान

मंडी शहर के मंडवाण के प्रभावित ललित शर्मा और लक्की का कहना है, "निर्माणाधीन कंपनी ने दो साल पूर्व बरसात से ठीक पहले उनके विरोध के बाद भी मशीनें लगाकर खुदाई कर दी. उस समय कंपनी ने कुछ दिन में ही डंगे लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज दिन तक डंगे नहीं लग पाए हैं. सड़क पर जहां कटिंग हुई है, वहां से ठीक ऊपर उनके मकान हैं. अब हर बरसात में वहां से लगातार जमीन खिसक रही है, जिस कारण हमारे घरों में दरारें आ गई हैं. पिछले दो सालों से हम बड़े-बड़े तिरपाल लगाकर अपने घरों और जमीनों को बचाने में लगे हुए हैं. यहां तक की निर्माणाधीन कंपनी ने हमारे पैदल रास्तों और प्राकृतिक जल स्रोतों को भी मशीनों से तबाह कर दिया है. कंपनी ने कहीं अगर डंगे लगाए भी हैं तो वो भी अभी तक आधे अधूरे ही हैं और अब बरसात में वे भी गिरने लगे हैं."

MANDI NH PROBLEM
गिरने की कगार पर कई मकान (ETV Bharat)

"मेरा पुराना मकान हाईवे की जद में आ गया था. वहां से कुछ मीटर ऊपर मैंने अपना नया मकान बनाया, लेकिन हाईवे निर्माण कंपनी की गलत कटिंग की वजह से उस मकान में भी दरारें आ गई हैं. बार-बार आग्रह करने के बाद भी कंपनी द्वारा मेरे घर के आगे डंगा नहीं लगाया जा रहा है. यहां तक की निगम व प्रशासन से लेकर कोई भी हमारी सुध नहीं ले रहा है." - ज्ञान सिंह, तल्याड़ निवासी

'पैदल चलने के रास्ते भी नहीं बचे'

वहीं, जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर कोटली के दर्जनों परिवार भी निर्माणाधीन कंपनी की बेतरतीब कटिंग का दंश झेलने को मजबूर हैं. कोटली के भंलार गांव निवासी विद्या देवी ने बताया कि हाईवे की कटिंग के कारण उनके पैदल चलने वाले रास्ते पूरी तरह से टूट गए हैं. वहीं, उनके घरों के लिए गिरने का खतरा पैदा हो गया है. कंपनी ने उनके घर को जाने वाले जंगल के रास्तों को भी तबाह कर दिया है. परिवार में बच्चे और बुजुर्ग से लेकर सभी को जान हथेली पर रखकर इन टूटे फूटे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है. उनके घर के साथ 6 और परिवार हैं, जिनकी भी यही हालत बनी हुई है.

MANDI NH PROBLEM
मंडी जिले में बरसात में भारी तबाही (ETV Bharat)

'नियमों के तहत की गई कटिंग'

वहीं, भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग (मॉर्थ) के साइट इंजीनीयर हन्नी ठाकुर का कहना है कि एफआरएल नियमों के तहत कंटिग की जा रही है. बरसात के कारण डंगे लगाने में देरी हुई है. बरसात बंद होने के बाद डंगे लगाने का काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा.

