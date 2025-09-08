ETV Bharat / state

एचपी शिवा परियोजना में ये जिला अग्रणी, 1200 हेक्टेयर भूमि पर पर उगाए जा रहे फलदार पौधे

शिवा परियोजना में मंडी अग्रणी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : September 8, 2025 at 1:04 PM IST | Updated : September 8, 2025 at 1:19 PM IST 3 Min Read

मंडी: एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी से वित्तपोषित और केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जा रही एचपी शिवा परियोजना में मंडी जिला प्रदेश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. शिवा परियोजना में कलस्टर निर्माण में मंडी पहले और सोलन दूसरे नंबर पर है. इस समय मंडी जिला में 1200 हेक्टेयर भूमि पर 98 कलस्टरों के माध्यम से विभिन्न फलदार पौधे उगाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में जिला के बागवानों की आर्थिकी में सुधार करने वाले हैं. उद्यान विभाग के निदेशक संजय गुप्ता ने बताया कि 'जिला में 98 क्लस्टरों में से 40 क्लस्टर कार्यशील हो चुके हैं और अन्य कलस्टरों पर भी कार्य जारी है. प्रदेश में वर्ष 2023 से 2028 तक चलने वाली शिवा परियोजना के तहत विभाग हर क्लस्टर पर एक से ढेड़ करोड़ रूपये खर्च कर रहा है, जिसमें फलदार पौधे लगाने के अलावा, बाढ़बंदी, टपक सिंचाई सुविधा देने के अलावा अन्य खर्च भी विभाग की ओर से ही उठाए जा रहे हैं. इसके अलावा आने वाले समय में विभाग बागवानी के लिए और भूमि का भी चयन करेगा.' शिवा परियोजना में मंडी अग्रणी (ETV Bharat) बिनोल में नए क्लस्टर का शुभारंभ

वहीं, उद्यान विभाग के निदेशक ने बताया कि जिला के बिनोल में अभी हाल ही में विभाग ने नए क्लस्टर का शुभारंभ किया है. सदर के बिनोल गांव से संचालित इस क्लस्टर में विभाग ने 60 हेक्टेयर भूमि का चयन किया है. यहां 8 हजार सिट्रिक फलदार पौधे लगाए जा रहें है, जिससे गांव के 50 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं. आने वाले समय में इस परियोजना से जहां इन ग्रामीणों की आर्थिकी में सुदृढ होगी, वहीं मंडी के यह फल देश के कोने कोने में पहुंचेंगे. HP शिवा परियोजना से इन जिलों में लहराएंगी फसलें हिमाचल सरकार ने एडीबी के साथ मिलकर इस परियोजना को शुरू किया है. इस परियोजना का क्रियान्वयन हिमाचल के सब-ट्रापिकल वाले लोअर हिमाचल के सात जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना में होगा. इन जिलों के 28 विकास खंडों में 162 सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 400 बागवानी क्लस्टरों के तहत 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को कवर किया जाएगा. इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा. पहले चरण में चिन्हित किए गए 257 क्लस्टरों के तहत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों की निजी भूमि पर 'एक फसल-एक क्लस्टर' कॉन्सेप्ट में संतरा, अमरूद, अनार, लीची, आम, प्लम, पिकानट, जापानी फल आदि सब-ट्रॉपिकल फल लगाए जाएंगे. 143 क्लस्टरों को बाकि बचे 2 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में दूसरे चरण में लिया जाएगा. ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार की हायर पे ग्रेड वाली अधिसूचना से कड़वा हुआ OPS का स्वाद, अब विरोध के बाद सीएम ने दिए सुख के संकेत

Last Updated : September 8, 2025 at 1:19 PM IST