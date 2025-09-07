ETV Bharat / state

सात दिनों से न बिजली, न पानी और न ही संचार सुविधा, हालात गंभीर, जनता की गुहार- कुछ करो सरकार

मंडी जिले के बाली चौकी में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण तबाही मची हुई है. दिन प्रतिदिन हालात गंभीर होते जा रहे हैं.

बाली चौकी में न बिजली न पानी हालत गंभीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 4:18 PM IST

3 Min Read

मंडी: मानसून सीजन में हिमाचल के विभिन्न जिलों में तबाही मची हुई है. पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण मंडी जिले में भी जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बालीचौकी उपमंडल में पिछले एक सप्ताह से न तो बिजली है, न पानी और न ही संचार सेवा है. हालात दिनों दिन गंभीर होते जा रहे हैं. आलम यह है कि क्षेत्र के लोगों को मदद मांगने के लिए कई किलोमीटर पैदल सफर करके बाली चौकी पहुंचना पड़ रहा है.

बाली चौकी में एक सप्ताह से बिजली, पानी और संचार सेवा ठप

बाली चौकी निवासी दुनी चंद भारद्वाज और कौर सिंह ने औट पहुंचकर वहां पर अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के बाद अपने क्षेत्र की दास्तां को साझा किया. इन्होंने बताया कि पिछले दिनों जब बारिश हुई तो उससे क्षेत्र का सारा संपर्क कट गया. हालांकि सड़क सुविधा को बहाल कर दिया गया है, लेकिन क्षेत्र में न तो बिजली बहाल हो पाई और न ही संचार सेवा. पानी के लिए भी लोगों को बरसात के पानी या फिर प्राकृतिक जल स्त्रोतों से गुजारा करना पड़ रहा है.

बाली चौकी में न बिजली न पानी हालत गंभीर (ETV Bharat)

भारी बारिश और भूस्खलन से मंडी जिले में तबाही

भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षेत्र में कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई गिरने की कगार पर हैं. दूर दराज के इलाकों में जो नुकसान हुआ है, उसकी अभी कोई जानकारी भी सामने नहीं आ पा रही है. इन क्षेत्रों में राशन की समस्या भी उत्पन्न होने लगी है. संचार सुविधा न होने से लोगों को अपनी समस्याएं बताने के लिए कई किलोमीटर का पैदल सफर तय करके उपमंडल मुख्यालय तक आना पड़ रहा है, जबकि वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं. इन्होंने प्रदेश सरकार और मंडी जिला प्रशासन से बाली चौकी में राहत कार्यों में तेजी लाने की गुहार लगाई है.

मानसून सीजन में मंडी में भारी तबाही (ETV Bharat)

जल्द बहाल होंगी बिजली और संचार सेवाएं

वहीं, मंडी के एडीएम डॉ. मदन कुमार ने बताया कि, "बाली चौकी क्षेत्र के लिए जो सेवाएं बाधित हुई हैं, उनकी बहाली के लिए प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें दिन रात मैदान में जुटी हुई हैं. मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. लोगों को राशन आदि की समस्या न हो, इसके लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. जल्द ही बिजली और संचार की सेवाएं बहाल हो जाएंगी, इसके लिए दिन रात कार्य जारी है."

मानसून सीजन में हिमाचल में भारी नुकसान

जस्व विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, मानसून की एंट्री 20 जून 2025 से लेकर 6 सितंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में निजी और सरकारी संपत्ति को 4079.06 करोड़ का नुकसान हुआ है. सबसे अधिक नुकसान कांगड़ा जिले में हुआ है. इस मानसून सीजन में कांगड़ा जिले में 1318.93 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. इसके अलावा मंडी जिले को 1263.64 करोड़, चंबा जिले को 1097.82 करोड़, कुल्लू जिले को 895.57 करोड़, ऊना जिले को 889.14 करोड़ रुपए की क्षति हुई है. इसके साथ ही हमीरपुर जिले को 736.38 करोड़, शिमला जिले को 599.15 करोड़, बिलासपुर जिले को 580.77 करोड़, सोलन जिले को 550.03 करोड़, सिरमौर जिले में 196.65 करोड़, किन्नौर जिले में 136.15 करोड़ और लाहौल-स्पीति जिले में 37.91 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

बाली चौकी में बिजली, पानी और संचार सेवा ठप (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: हिमाचल पर प्रकृति का कहर! 366 लोगों की मौत...41 लापता, अब तक 4079 करोड़ का नुकसान, 866 सड़कें बंद

ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब तक 942.9 मिलीमीटर बारिश, पिछले 22 साल के मानसून सीजन में सबसे अधिक रेनफॉल

