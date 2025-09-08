ETV Bharat / state

कुदरत की मार झेल रहा हिमाचल का ये गांव, 13 घर जमींदोज, 50 मकान गिरने की कगार पर

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने हर ओर तबाही मचाई है. जिसकी चपेट में आने से कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं.

Mandi Disaster-hit Khunachi village
मंडी का आपदा ग्रस्त गांव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 2:49 PM IST

4 Min Read

मंडी: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने जमकर कहर बरपाया है. मंडी जिले में बरसात ने खूब तांडव मचाया है. मानसून की एंट्री 20 जून से लेकर 7 सितंबर तक मंडी जिले में 1263.64 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. जिले भर में 188 सड़कें बंद हैं. जिसके चलते कई इलाकों की कनेक्टिविटी भी टूट गई है. ऐसे में लोगों द्वारा सरकार से जल्द से जल्द सड़कें बहाल करने की गुहार लगाई जा रही है.

जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat)

आपदा की मार झेल रहा ये गांव

पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रविवार को पौहल सेंस पंचायत के खुणाची गांव पहुंचे थे. इस गांव में आपदा के चलते 13 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. वहीं, 50 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर हैं. पिछले दो महीनों से यहां पर लगातार जमीन खिसक रही है. जिससे ज्यादातर मकानों में दरारें आ गई हैं. ग्रामीण अब इन घरों को खाली कर अपना सामान समेट रहे हैं. ये परिवार अब बेघर हो गए हैं. जयराम ठाकुर ने पौहल सेंस पंचायत में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को साझा किया.

"खुणाची गांव के ये लोग इस आपदा के बाद राहत शिविरों और रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं. प्रशासन व सरकार द्वारा सड़कें खोलने की जो कोशिश की जा रही है, वो नाकाफी है. सड़कें खुलने के बाद ही यहां पर अन्य रेस्टोरेशन का काम संभव हो सकेगा. ये गांव 9 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है. एक महीने बाद यहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर सड़कें नहीं खुली तो यहां सर्दियों में बिजली-पानी के बिना हालात और भी गंभीर हो जाएंगे. ऐसे में प्रशासन और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बंद पड़े रास्तों और सड़कों को खोलना चाहिए." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष

Mandi Disaster-hit Khunachi village
खुणाची गांव में नुकसान का जायजा लेते हुए जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

खराब होने की कगार पर सेब की फसल

वहीं, बरसात के इस कहर के बीच सेब की फसल भी पक कर तैयार है, लेकिन सड़कें क्षतिग्रस्त होने के चलते बागवान फसल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सेब की फसल खराब होने की कगार पर है. ऐसे में बागवान और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से सेब सीजन को लेकर सराज क्षेत्र की बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की मांग उठाई है.

"सराज क्षेत्र में सेब की फसल पिछले कई दिनों से पककर तैयार हो गई है, लेकिन सड़कें बहाल न होने के कारण फसल बगीचों में ही खराब होने की कगार पर पहुंच गई है. समय रहते अगर ये सेब की फसल मंडियों में पहुंच जाती है, तो बागवानों को इसके अभी भी आधे पौने भाव मिल सकते हैं. जिससे सेब की फसल में होने वाले घाटे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष

पीएम के सामने रखेंगे नुकसान की जानकारी

वहीं, जयराम ठाकुर ने बताया कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का दौरा भी प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आपदा के दौरान हिमाचल में हुए नुकसान को लेकर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे. इस बैठक में प्रदेश सहित सराज क्षेत्र में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी पीएम मोदी के सामने रखी जाएगी. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सराज में आपदा प्रभावितों के पास घर बनाने लायक जमीन तक नहीं बची है. इन प्रभावितों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रदेश सरकार के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं. आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में आपदा की मार! अब तक 4080 करोड़ का नुकसान, 366 लोगों की मौत...820 सड़कें बंद

For All Latest Updates

TAGGED:

JAIRAM THAKUR ON ROAD RESTORATIONDISASTER HIT KHUNACHI VILLAGEMANDI DISASTERJAIRAM ON PM MODI HIMACHAL VISITHIMACHAL DISASTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कैसे और क्यों मिलीमीटर में ही मापते हैं बारिश, फॉर्मूला जानकर चकरा जाएगा दिमाग

पितरों को बेहद प्रिय है उड़द दाल...चावल और खीर, भूल कर भी न करें ये चीजें अर्पित

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.