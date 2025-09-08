ETV Bharat / state

कुदरत की मार झेल रहा हिमाचल का ये गांव, 13 घर जमींदोज, 50 मकान गिरने की कगार पर

पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर रविवार को पौहल सेंस पंचायत के खुणाची गांव पहुंचे थे. इस गांव में आपदा के चलते 13 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं. वहीं, 50 से ज्यादा घर गिरने की कगार पर हैं. पिछले दो महीनों से यहां पर लगातार जमीन खिसक रही है. जिससे ज्यादातर मकानों में दरारें आ गई हैं. ग्रामीण अब इन घरों को खाली कर अपना सामान समेट रहे हैं. ये परिवार अब बेघर हो गए हैं. जयराम ठाकुर ने पौहल सेंस पंचायत में प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा को साझा किया.

मंडी: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने जमकर कहर बरपाया है. मंडी जिले में बरसात ने खूब तांडव मचाया है. मानसून की एंट्री 20 जून से लेकर 7 सितंबर तक मंडी जिले में 1263.64 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है. जिले भर में 188 सड़कें बंद हैं. जिसके चलते कई इलाकों की कनेक्टिविटी भी टूट गई है. ऐसे में लोगों द्वारा सरकार से जल्द से जल्द सड़कें बहाल करने की गुहार लगाई जा रही है.

"खुणाची गांव के ये लोग इस आपदा के बाद राहत शिविरों और रिश्तेदारों के यहां रहने को मजबूर हैं. प्रशासन व सरकार द्वारा सड़कें खोलने की जो कोशिश की जा रही है, वो नाकाफी है. सड़कें खुलने के बाद ही यहां पर अन्य रेस्टोरेशन का काम संभव हो सकेगा. ये गांव 9 हजार फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है. एक महीने बाद यहां पर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है. ऐसे में अगर सड़कें नहीं खुली तो यहां सर्दियों में बिजली-पानी के बिना हालात और भी गंभीर हो जाएंगे. ऐसे में प्रशासन और सरकार को प्राथमिकता के आधार पर बंद पड़े रास्तों और सड़कों को खोलना चाहिए." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष

खुणाची गांव में नुकसान का जायजा लेते हुए जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

खराब होने की कगार पर सेब की फसल

वहीं, बरसात के इस कहर के बीच सेब की फसल भी पक कर तैयार है, लेकिन सड़कें क्षतिग्रस्त होने के चलते बागवान फसल को मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं और सेब की फसल खराब होने की कगार पर है. ऐसे में बागवान और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार से सेब सीजन को लेकर सराज क्षेत्र की बंद पड़ी सड़कों को जल्द से जल्द खोलने की मांग उठाई है.

"सराज क्षेत्र में सेब की फसल पिछले कई दिनों से पककर तैयार हो गई है, लेकिन सड़कें बहाल न होने के कारण फसल बगीचों में ही खराब होने की कगार पर पहुंच गई है. समय रहते अगर ये सेब की फसल मंडियों में पहुंच जाती है, तो बागवानों को इसके अभी भी आधे पौने भाव मिल सकते हैं. जिससे सेब की फसल में होने वाले घाटे को कुछ हद तक कम किया जा सकता है." - जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष

पीएम के सामने रखेंगे नुकसान की जानकारी

वहीं, जयराम ठाकुर ने बताया कि 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल का दौरा भी प्रस्तावित है. इस दौरान पीएम मोदी कांगड़ा जिले के धर्मशाला में आपदा के दौरान हिमाचल में हुए नुकसान को लेकर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे. इस बैठक में प्रदेश सहित सराज क्षेत्र में हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी पीएम मोदी के सामने रखी जाएगी. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज सराज में आपदा प्रभावितों के पास घर बनाने लायक जमीन तक नहीं बची है. इन प्रभावितों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए वे प्रदेश सरकार के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं. आवश्यकता पड़ने पर इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया जाएगा.