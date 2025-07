ETV Bharat / state

आसमानी आफत का कहर, मंडी में 36 घंटे में 10 जगह फटे बादल, 5 लोगों की मौत, 15 लापता - HIMACHAL DISASTER

मंडी में मानसून का कहर ( ETV Bharat )

Published : July 2, 2025 at 7:13 AM IST | Updated : July 2, 2025 at 8:34 AM IST

शिमला: हिमाचल में मानसून इस साल भी खूब कहर मचा रहा है. प्रदेश में मानसून सीजन में 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि के दौरान विभिन्न स्थानों में बादल फटने, बाढ़ और लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं. जिसमें कई लोगों का बहुमूल्य जीवन समाप्त होने के साथ बहुत से लोग लापता हुए हैं. जिनकी तलाश जारी है. वहीं, प्रदेश में इस दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है. मौसम विभाग ने अभी 7 जुलाई तक अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंडी में 10 जगह फटे बादल हिमाचल में सबसे अधिक तबाही बादल फटने से हुई है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपातकालीन केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के मंडी जिले में 10 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई हैं. वहीं, प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4 स्थानों पर अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश से कई लैंडस्लाइड की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं. प्रदेश में 30 जून से 1 जुलाई की मध्यरात्रि तक मानसून काफी अधिक सक्रिय रहा. इस दौरान मंडी जिला सबसे अधिक प्रभावित रहा. यहां प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के कारण 5 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई है. इसमें करसोग उपमंडल में 1, जोगिंदर नगर उपमंडल में 1 और गोहर उपमंडल में 3 लोगों की मौत हुई है. इसके अलावा भारी बारिश के कारण घटी घटनाओं में 4 लोग घायल हुए हैं. वहीं, बादल फटने की घटनाओं की वजह से 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं. इसके अलावा 9 लोग स्यांज, उपमंडल गोहर, जिला मंडी में फंसे हुए हैं. जिनके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की ओर से खोज एवं बचाव अभियान चलाया जा रहा है. बादल फटने के बाद तबाही का मंजर (ETV Bharat)

287 लोगों को सुरक्षित निकला हिमाचल में भारी बारिश के कारण कई लोग बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह-जगह पर फंस गए. जिसमें 287 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. मंडी जिले से 233 लोगों को सुरक्षित निकला गया है. वहीं, हमीरपुर से 51 और चंबा जिले से 3 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. प्रशासन के प्रयासों से इनकी जान बच पाई है. प्रारंभिक आकलन के अनुसार 26 पशुओं की मौत हुई है. इसके अलावा 10 आवासीय घर और 12 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई है. वहीं, मंगलौर पुल (उपमंडल बाली चौकी) क्षतिग्रस्त हुआ है. इसी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग-305 (बाली चौकी खंड) पर स्थित टनल संख्या 11 और 13 लैंडस्लाइड के मलबे के कारण अवरुद्ध हो गई है. जिससे यातायात प्रभावित हुआ है. जिससे राहत सामग्री पहुंचाने में भी बाधा आ रही है. खोज एवं बचाव कार्य जारी हिमाचल में प्राकृतिक आपदा की स्थिति से निपटने को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की एक टीम करसोग उपमंडल में तैनात की गई है. जो वहां राहत एवं बचाव कार्य में लगी है. वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एवं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें गोहर उपमंडल में भेजी गई है. जहां आपातकालीन राहत कार्य अभी जारी है. इसके अलावा एक राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीम थुनाग के लिए राहत एवं बचाव कार्य के लिए रवाना की गई है. वहीं, 2 टीमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एवं 2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की टीमें राहत एवं बचाव कार्यों में सक्रिय रूप से लगी है. प्रदेश में बादल फटने और भूस्खलन जैसी स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और प्रभावित जिलों से अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है. ये भी पढ़ें: खैरी में ब्यास का जलस्तर बढ़ने से फंसे 51 लोग, कड़ी मशक्कत के बाद सभी को निकाला गया सुरक्षित

