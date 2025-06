ETV Bharat / state

हिमाचल का एक ऐसा तीर्थ स्थान, जहां इंसानों के साथ देवी-देवता भी करते हैं स्नान, जानें क्या है खास? - SERAJ BUDHA KEDAR

सराज में स्थित बूढ़ा केदार तीर्थ स्थल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : June 6, 2025 at 9:33 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 10:51 AM IST 3 Min Read

सराज: हिमाचल प्रदेश को देवी-देवताओं की धरती कहा जाता है. यहां कई ऐसे तीर्थस्थल हैं, जिनकी मान्यताओं एवं परंपराएं कई सदियों से चली आ रही हैं. यहां एक हर एक तीर्थ स्थल अपना एक विशेष महत्व है. ऐसा ही एक तीर्थ स्थल बूढ़ा केदार मंडी जिले में भी स्थित है. सराज विधानसभा क्षेत्र के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बूढ़ा केदार में वीरवार को हजारों श्रद्धालुओं ने दशमी का पवित्र स्नान किया. वहीं, आज निर्जला एकादशी का पवित्र स्नान है. जिसके लिए लोग दूर-दूर से आकर यहां स्नान करते हैं. "शिव की तपोस्थली बूढ़ा केदार में हर साल ज्येष्ठ माह में यहां स्नान किया जाता है. उत्तराखंड के पंच केदारों के बाद सराज घाटी के जंजैहली क्षेत्र में स्थित बूढ़ा केदार तीर्थ का भी अपना विशेष महत्व है." - पुजारी जोत राम शर्मा, बूढ़ा केदार यहां देवी-देवता भी करते हैं स्नान (ETV Bharat) लोगों के साथ देवी-देवता भी करते हैं स्नान

पुजारी जोत राम शर्मा ने बताया कि इस तीर्थस्थल की खास बात यह है कि यहां बड़ी संख्या में लोग तो स्नान करते ही हैं, लेकिन बूढ़ा केदार में देवी-देवता भी आकर स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं. मां कन्हिकनासन करीब 100 किलोमीटर दूर का सफर तय कर बूढ़ा केदार में स्नान करने के लिए पहुंची थी. माता शिकारी देवी योगिनी शक्तिपीठ के आंचल में स्थित बूढ़ा केदार में भगवान शिव अपनी तपोभूमि पर शिवलिंग रूप में गुफा में विराजमान हैं. हर साल यहां प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से तीर्थयात्री स्नान करने पहुंचते हैं. बर्फीला क्षेत्र होने के कारण नवंबर से अप्रैल तक यात्री यहां नहीं पहुंच पाते हैं. जबकि बाकी शेष समय यहां पर लोगों का तांता लगा रहता है. पांडवों से जुड़ी है बूढ़ा केदार की मान्यता (ETV Bharat)

पांडवों से जुड़ी मान्यता पुजारी जोत राम शर्मा ने बताया कि मान्यता है कि जब पांडवों व कौरवों के मध्य युद्ध हुआ, तो पांडवों पर उनके निकट संगे संबंधियों की हत्या का दोष लगा था. दोष निवारण के लिए भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि वे शिव के नंदी की विधिवत पूजा करें. जिससे उन्हें हत्या के दोष से मुक्ति मिलेगी. इसी उद्देश्य से पांडव भगवान शिव को खोजते हुए बूढ़ा केदार नामक इस स्थान पर पहुंचे. मगर जैसे ही भगवान शिव ने पांडवों को देखा तो वे वहां से लुप्त हो गए और नंदी भी अपना सूक्ष्म रूप धारण करके वहां से भूमिगत हो गए. इसके बाद पांडवों ने यहीं पर स्नान करके हत्या के दोष से मुक्ति पाई थी. बड़ी संख्या में लोगों ने किया दशमी का स्नान (ETV Bharat) चारधाम की यात्रा के बाद यहां स्नान जरूरी पुजारी जोत राम शर्मा ने बताया कि बूढ़ा केदार तीर्थ में आज भी लगभग 18 फुट गहरा कुआं मौजूद है, जिसके तल में संचित जल से गोमय की गंध आती है. मान्यता है कि जो चार धाम तीर्थयात्रा करते हैं, उनके लिए अंत में इस तीर्थ की यात्रा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है. बूढ़ा केदार में शिव व काली के उपासक साधना करके अपने इष्ट की सिद्धि सरलता से प्राप्त कर लेते हैं. वहीं, अगर बूढ़ा केदार तीर्थ में स्नान के बाद माता शिकारी के दर्शन किए जाएं तो माता उन पर काफी खुश हो जाती हैं. ये भी पढ़ें: इस दिन से शुरू होगी श्रीखंड महादेव यात्रा, पंजीकरण शुल्क में नहीं होगा बदलाव

