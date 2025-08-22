ETV Bharat / state

जाम में फंसने वालों के लिए 'फरिश्ता' बना प्रशासन, लोगों के लिए कर रहा भोजन की व्यवस्था

हिमाचल में आपदा के बीच सड़कों की हालत दयनीय है. ऐसे में जाम में फंसे लोगों की मदद के लिए प्रशासन आगे आया है.

Mandi Administration Providing food to Stuck People in Traffic
जाम में फंसे लोगों की मदद कर रहा प्रशासन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 1:38 PM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण मंडी जिले में चंडीगढ़-मनाली हाईवे पंडोह से लेकर औट तक काफी दयनीय स्थिति में है. कैंची मोड़, दयोड, जोगणी माता मंदिर, दवाड़ा, रैंशनाला, झलोगी और शनि मंदिर के पास इतने डेंजर स्पॉट बन चुके हैं कि यहां पर दिन के समय भी गाड़ियों का गुजारना किसी चुनौती से कम नहीं होता है. यह कुल्लू जिले के लिए जाने वाला इकलौता हाईवे है. ऐसे में हाईवे के बंद होने से मंडी से कुल्लू के लिए आवाजाही भी पूरी तरह से रुक जाती है.

जाम में फंसे लोगों की दिक्कतें

वहीं, दूसरी ओर मंडी से कुल्लू वाया कटौला सड़क भी कन्नौज के पास धंस गई है. जिस कारण उस पर भी यातायात प्रभावित हो रहा है. जिसके चलते रोजाना चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर पंडोह से लेकर औट तक गाड़ियों का भारी जाम लग रहा है, क्योंकि डेंजर स्पॉट पर गाड़ियों को बड़ी ही सावधानी और निगरानी के साथ गुजारा जा रहा है. ऐसे में ये जाम में फंसे लोगों के पास खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती. दिन के उजाले में तो लोग दुकानों से कुछ खरीदकर खा-पी भी लेते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में यहां कुछ नहीं मिलता है. जिसके चलते जाम में फंसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन ने मुहैया करवाया भोजन

ऐसे में प्रशासन ने सेवा कमेटियों के साथ मिलकर फंसे हुए लोगों के भोजन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया है. मंडी जिला प्रशासन द्वारा बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह को राशन मुहैया करवाया जा रहा है और कमेटी के लोग खाना बनाने के साथ ही रात भर जगह-जगह जाकर फंसे हुए लोगों को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, ताकि यहां जाम में फंसे लोगों को भोजन संबंधी परेशानियों का सामना न करना पड़े.

"प्रशासन ने हमें इस पुनीत कार्य के लिए चुना है और हम पूरी लगन व मेहनत के साथ इसे करने का प्रयास कर रहे हैं. हर व्यक्ति तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि जाम में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे. जब तक जाम की स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी." - दीपक सैनी, प्रधान, बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह

Mandi Administration Providing food to Stuck People in Traffic
जाम में फंसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा मंडी प्रशासन (ETV Bharat)

राहगीरों ने जताया आभार

वहीं, जाम में फंसे राहगीरों ने इस कार्य के लिए मंडी जिला प्रशासन और बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह का आभार जताया है. राहगीर अर्पित और सतीश पाल ने बताया कि वे दिन भर से जाम में फंसे हैं और पूरी रात उन्हें इसी में फंसे हुए रहना पड़ेगा. ऐसे में प्रशासन द्वारा भोजन की व्यवस्था करना एक सराहनीय कार्य है. इस पहल के चलते यहां पर लोगों को पूरी रात भूखे-प्यासे काटने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है.

2023 में भी की थी ऐसे ही जनसेवा

बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है, जब जिला प्रशासन व पंड़ोह बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी ने इस प्रकार की सेवा की हो. साल 2023 की आपदा में भी लगातार 22 दिन तक, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक जिला प्रशासन व मंदिर कमेटी ने जाम में फंसे लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया था. आज भी जिला प्रशासन और बाबा बालक नाथ मंदिर कमेटी पंडोह द्वारा वही जनसेवा की भावना दिखाई जा रही है.

"जिले में रास्तों को बहाल करने का कार्य जारी है. मंडी से कुल्लू तक एकतरफा रोड को बहाल कर दिया गया है. इसके अलावा एनएच पर जहां-जहां लैंडस्लाइड हो रही है, वहां-वहां मशीनरी तैनात कर हाईवे को बहाल किया जा रहा है. वहीं, इस बीच जाम में फंसे लोगों को भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका भी प्रशासन द्वारा ध्यान रखा जा रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन विभिन्न सरकारी व निजी सेवा कमेटियों के साथ मिलकर लोगों को भोजन उपलब्ध करवा रहा है." - अपूर्व देवगन, डीसी मंडी

