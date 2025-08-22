ETV Bharat / state

कजाकिस्तान के शिमकेंट में चल रही 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में एशिया के 27 देशों के 748 शूटिंग खिलाड़ी कर रहे हैं भागीदारी.

SHOOTER MANASI RAGHUVANSHI
शूटर मानसी रघुवंशी ने जूनियर महिला वर्ग में जीता गोल्ड मेडल (etv Bharat)
Published : August 22, 2025 at 3:26 PM IST

Published : August 22, 2025 at 3:26 PM IST

2 Min Read

भोपाल: कजाकिस्तान के शिमकेंट में चल रही 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. मध्य प्रदेश खेल अकादमी के दो खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से देश और मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है. खेल अकादमी की शॉटगन स्किट शूटर मानसी रघुवंशी ने जूनियर महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है. वहीं ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया ने कांस्य पदक दिलाया है. इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

सीएम डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट कर दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ट्वीट किया "मध्य प्रदेश के दो खिलाड़ियों ने परचम लहराया है. कजाकिस्तान में जारी 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैंम्पियनशिप में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के दो खिलाड़ियों द्वारा मेडल्स जीतने की बधाई और शुभकामनाएं. मानसी रघुवंशी ने जूनियर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक और ज्योतिरादित्य सिसोदिया ने कांस्य पदक जीकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है."

देश की खिलाड़ी को ही हराकर जीता खिलाब

मानसी रघुवंशी ने चैंपियनशिप में देश की ही यशस्वी राठौर के 53-52 से हराकर 16वीं एशियाई शूटिंग शॉटगन चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडल जीता है. यशस्वी राठौर को सिल्वर मैडल मिला. 16 अगस्त से शुरू हुई यह चैंपियनशिप 30 अगस्त तक चलेगी.

चैंपियनशिप में शानदान प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश के दोनों खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों द्वारा इस तरह की खेल उपलब्धियां ही देश और प्रदेश के युवाओं को खेलों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करती हैं. इस चैंपियनशिप में एशिया के 27 देशों के 748 शूटिंग खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. इसमें महिला और पुरूष वर्ग की 120 स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं.

