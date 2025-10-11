ETV Bharat / state

भारी बर्फबारी से बंद मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल, माइनस 10 डिग्री में डटे रहे बीआरओ कर्मचारी

भारी बर्फबारी के कारण बंद मनाली लेह सड़क मार्ग फिर से हुआ बहाल. माइनस तापमान में बीआरओ ने मार्ग से बर्फ हटाकर यातायात बहाल किया.

Manali Leh road restored
मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:47 AM IST

3 Min Read
कुल्लू: मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल हो गया है. पिछले दिनों हुई बर्फबारी के चलते मनाली लेह सड़क मार्ग बंद हो गया था. बीआरओ के कर्मचारियों ने माइनस 10 डिग्री तापमान में भी अब इस सड़क मार्ग को 24 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया है. ऐसे में इस सड़क मार्ग पर फंसे 200 से अधिक मालवाहक वाहनों को दारचा से लेह और रवाना किया गया. इसके साथ ही लेह से भी गाड़ियां वापस मनाली पहुंची हैं. केलांग मनाली सड़क पर भी एचआरटीसी ने अपनी बस सेवा शुरू कर दी गई है.

बर्फबारी से मंद मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल

मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल होने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है. मार्ग बहाल होने से घाटी के लोगों को भी राहत मिली है. बीआरओ के कर्मचारियों ने लगातार बर्फबारी के बावजूद सिर्फ 24 घंटे के भीतर 16,500 फीट ऊंचे बारालाचा दर्रे से बर्फ हटाकर मनाली-लेह सामरिक मार्ग को बहाल कर दिया है. 24 घंटे में बीआरओ की टीम ने दारचा से किलिंग सराय तक करीब 100 किलोमीटर मार्ग से बर्फ हटाई. बर्फ हटने के बाद अब बारालाचा दर्रे की दोनों ओर फंसे 500 से अधिक वाहन सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं.

Manali Leh road restored
मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल (ETV Bharat)

मार्ग बंद होने से विभिन्न हिस्सों में फंसे थे सैकड़ों यात्री

इस मिशन की अगुवाई 70 आरसीसी के ओसी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मोरे ने खुद फील्ड में रहकर की. 7 और 8 अक्टूबर को हुई अचानक बर्फबारी से मनाली-लेह सामरिक मार्ग बंद हो गया था, जिसके चलते सैकड़ों वाहन और यात्री सरचू समेत लाहौल के कई हिस्सों में फंस गए थे. ऐसे में बीआरओ ने बर्फबारी के बीच मिशन स्नो क्लीयरेंस शुरू किया. समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर शून्य से नीचे 10 डिग्री तापमान में मशीनों ने कई बार जवाब दे दिया. लेकिन, जवानों ने हाथों में बेलचे उठाकर बर्फ हटाकर मार्ग को बहाल किया.

दुनिया के सबसे कठिन मार्गों से एक है ये मार्ग

लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने बताया कि, "बीआरओ की टीम ने बर्फ हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी है और अब लाहौल में भी हालात सामान्य है. मनाली-लेह सड़क मार्ग दुनिया की सबसे कठिन सड़कों में से एक है. इस मार्ग पर समुद्रतल से 16,000 से लेकर 18,000 फीट तक ऊंचे बारालाचा, लाचुंग और तंगलंग जैसे दर्रे आते हैं, जहां सर्दियों में 5 से 18 फीट तक बर्फबारी आम बात है."

भारतीय सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से अहम है मार्ग

बीआरओ का दीपक प्रोजेक्ट इस मार्ग की देखरेख करता है. यह मार्ग भारतीय सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है. क्योंकि लद्दाख और कारगिल के सीमावर्ती इलाकों तक रसद और सैनिक सामग्री पहुंचाने का यही मुख्य रास्ता है. कारगिल युद्ध के दौरान भी यही सड़क भारतीय सेना के लिए मददगार साबित हुई थी.

TAGGED:

SNOWFALL IN LAHAUL SPITIKEYLONG MANALI ROADHRTC BUS SERVICE KEYLONG MANALIमनाली लेह सड़क मार्गMANALI LEH ROAD RESTORED

