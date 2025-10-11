ETV Bharat / state

भारी बर्फबारी से बंद मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल, माइनस 10 डिग्री में डटे रहे बीआरओ कर्मचारी

मनाली लेह सड़क मार्ग बहाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : October 11, 2025 at 7:47 AM IST 3 Min Read