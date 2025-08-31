देवघर: देश में खनन प्रक्रिया आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है. भारत के कई राज्यों में हो रहे खनन से, राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व का लाभ हो रहा है. झारखंड भी एक खनिज समृद्ध राज्य है और यहां पर भी कई जिलों में खनन के माध्यम से कई प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं.

झारखंड में माइका और यूरेनियम का बड़ी मात्रा में खनन

झारखंड जैसे राज्य में खासकर कोयला, माइका और यूरेनियम जैसे खनिज की मात्रा सबसे ज्यादा है. देवघर जिले के चितरा इलाके में भी ईसीएल के द्वारा कोयला का खनन किया जाता है और खनन क्षेत्र से लाखों टन कोयला निकाला जाता है.

संवाददाता हितेश चौधरी की रिपोर्ट (Etv Bharat)

वन विभाग के पास पेड़ कटने के सटीक आकंड़े नहीं

कोयला खनन के दौरान इस क्षेत्र से अब तक हजारों पेड़ काटे जा चुके हैं और कई पेड़ लगाए भी गए हैं. हालांकि ईसीएल प्रबंधन या फिर वन विभाग के पास इसे लेकर कोई सटीक आंकड़े नहीं हैं कि कितने पेड़ काटे गए और कितने पेड़ लगाए गए हैं? लेकिन पिछले कुछ महीनों के आंकड़े बताते हैं कि करीब 300 पेड़ों को काटने की अनुमति, वन विभाग की तरफ से ईसीएल के एसपी माइंस को मिली है. जिसके लिए ईसीएल ने वन विभाग के पास कंपनसेशन के तौर पर राशि भी जमा करा दी है.

वन विभाग द्वारा पर्यावरण को बचाने का संदेश (Etv Bharat)

किसी भी वन प्रक्षेत्र में विकास कार्य या खनन करने के लिए वन विभाग की अनुमति लेनी पड़ती है. झारखंड जैसे राज्य में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है. उच्च स्तरीय समिति की अनुमति के बाद ही पेड़ काटने का आदेश पारित होता है. पेड़ काटने का आदेश पारित होने से पहले करार किया जाता है कि जितने भी पेड़ काटे जाएंगे उतने ही पेड़ दूसरे क्षेत्र में लगाए जाएंगे. उसके बाद इकोलॉजिकल लॉस की क्षतिपूर्ति भी जमा कराई जाती है, जो उच्च स्तरीय समिति के द्वारा ही तय की जाती है: अभिषेक भूषण, जिला वन अधिकार

डीएफओ अभिषेक भूषण ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. खनन क्षेत्र में काटे गए पेड़ के बदले फिर से उतने ही पेड़ किसी भी कीमत पर लगाएं, इसको लेकर सरकार की तरफ से कई क्षेत्रों में जमीन भी चिन्हित की गई है.

जरुरत से ज्यादा काटे जा रहे हैं पेड़

चितरा स्थित ईसीएल के एसपी कोल माइंस की बात करें तो वहां, जितने भी पेड़ काटे गए हैं उसके लिए वन विभाग को कंपनसेशन के तौर पर धन राशि जमा करानी पड़ती है. ईसीएल चितरा के प्रबंधक एके आनंद ने बताया कि उनकी तरफ से पेड़ काटने के बाद, अफॉरेस्टेशन के लिए धन राशि वन विभाग की दी गई है. जबकि स्थानीय लोगों का कहना है कि कागजों पर जितने भी पेड़ काटने की बात कही जा रही है, धरातल पर उससे ज्यादा पेड़ काटे गए हैं.

वन विभाग को मिलती है प्रति टन कोयले पर 59 रूपये रॉयल्टी

जिला वन अधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि समय समय पर, वन क्षेत्र में हो रहे खनन का निरीक्षण भी किया जाता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार वन क्षेत्र में हो रहे खनन में ईसीएल की तरफ से प्रति टन कोयला पर 59 रूपये रॉयल्टी भी वन विभाग को दी जाती है, जो राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होती है. पौधारोपण को लेकर वन विभाग की तरफ से समय-समय पर ईसीएल के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं.

खनन से जुड़ी कंपनियों को पौधारोपण के निर्देश

गौरतलब है कि भारत सरकार की तरफ से सभी खनन से जुड़ी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें. असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खनन के दौरान पेड़ों की वृहद कटाई को देखते हुए वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही कई राज्यों में पौधारोपण के लिए जगह भी तय कर दी गई है. ताकि उतने क्षेत्र में वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण किया जा सके.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लोगों से अपील

वन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि नियमों को ताक पर रखकर कोई भी खनन कंपनी नियमों के खिलाफ जाकर पेड़ों की कटाई करती है तो वे फौरन ही वन विभाग को जानकारी दें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई करेगी.

ये भी पढ़ें: लातेहार में नेचुरल पार्क का निर्माण शुरू, ज्ञानवर्धन से लेकर मनोरंजन तक की हो रही है व्यवस्था

रांची के राहे में अवैध बालू खनन का खुलासा, कई गाड़ियां जब्त, माफिया फरार

खनन के बाद समुद्र तल को बहाल करना संभव नहीं, रिसर्चर ने चेतावनी दी