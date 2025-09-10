लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने आत्मदाह की कोशिश; 80 फीसदी झुलसा शख्स, हालत नाजुक
अलीगढ़ में रहने वाले योगेंद्र गोस्वामी का मोहल्ले के रहने वाले तीन सगे भाइयों से 6 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद चल रहा है.
लखनऊ: अलीगढ़ के कोतवाली नगर भुजपुरा में रहने वाले 48 वर्षीय योगेंद्र गोस्वामी ने बुधवार दोपहर गौतमपल्ली स्थित समाजवादी पार्टी दफ्तर के सामने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लग ली. लोगों ने किसी तरह आग बुझायी. इस दौरान वह गंभीर रूप से जल गये. उनको सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया.
छह लाख रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद: डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि गौतम पल्ली थाना क्षेत्र में बुधवार को दोपहर 3:30 बजे समाजवादी पार्टी ऑफिस के सामने योगेंद्र गोस्वामी ने पेट्रोल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. वहां पर डॉक्टर ने बताया कि योगेंद्र गोस्वामी 80% से अधिक जल चुके हैं. पुलिस के मुताबिक, योगेंद्र अपनी मुंह बोली बहन तथा भाई के साथ लखनऊ आया था.
निर्मम भाजपा सरकार से हताश होकर एक युवा ने आत्मदाह के द्वारा सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है। भाजपा सरकार घायल युवक को अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे और युवक को न्याय प्रदान करे।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) September 10, 2025
नाइंसाफ़ी, नाउम्मीदगी और निराशा भाजपा सरकार की पहचान बन गयी है।… pic.twitter.com/FSN2QwVJzS
तीन सगे भाइयों के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई: अलीगढ़ में योगेंद्र गोस्वामी का मोहल्ले में रहने वाले तीन सगे भाइयों से 6 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद चल रहा है. शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने के कारण उन्होंने दुखी होकर सपा दफ्तर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की. योगेन्द्र का आरोप है कि उसने मोहल्ले में रहने वाले दानिश, वसीम, नाजिम पुत्र शमीम अहमद और सट्टेबाज मास्टर को 6 लाख रुपये दिए थे. जब उनसे रुपये वापस मांगे गये, तो वो लोग अपशब्द कहने लगे.
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट: इस मामले को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निर्मम भाजपा सरकार से हताश होकर एक युवा ने आत्मदाह के द्वारा सरकार को जगाने के लिए जो कोशिश की है वो बेहद दर्दनाक है. भाजपा सरकार घायल युवक का अच्छे से अच्छा इलाज-उपचार सुनिश्चित करे. युवक को न्याय प्रदान करे. नाइंसाफी, नाउम्मीदगी और निराशा भाजपा सरकार की पहचान बन गयी है. बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है.
