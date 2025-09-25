ETV Bharat / state

पुलिस से घिरने पर प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को मारी गोली, फिर खुद को उड़ाया; दोनों की हुई मौत

बुलंदशहर: खुद को पुलिस से घिरता देखकर प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. जिले के एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. यह घटना बुलंदशहर के डिबाई थाना क्षेत्र में हाईवे के पास मोहल्ला किशनचंद्र की है.

पहले जानें बुलंदशहर का घटनाक्रम: बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात करीब 3 बजे मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस गुमशुदा प्रेमी-प्रेमिका की तलाश में डिबाई थाना क्षेत्र के मोहल्ला किशनचंद्र पहुंची. यहां आरोपी युवक के फूफा सहित ग्राम प्रधान और चार अन्य लोगों के मकान पर एक साथ दबिश दी गई. पुलिस के कहने पर भी प्रेमी-प्रेमिका ने दरवाजा नहीं खोला.

दूसरे मकान के छत पर मारी गोली: पुलिस के मुताबिक, टीम के पहुंचने पर प्रेमी-प्रेमिका दूसरे दरवाजे से छत के रास्ते करीब 30 मीटर दूर तीसरे मकान पर भागकर पहुंचे. यह मकान पूर्व एडीओ पंचायत लायक सिंह का है. जब उन्होंने देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तब प्रेमी युवक ने 315 बोर के अवैध तमंचे से अपनी नाबालिग प्रेमिका के सिर में गोली मार दी. इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली.

स्थानीय पुलिस ने किया मौका मुआयना: फायर की आवाज सुनकर, पुलिस गोली न चलाने की चेतावनी देती रही. बाद में जब पुलिस छत पर पहुंची, तो देखा कि दोनों के शव खून से लथपथ पड़े हैं. सुबह करीब 4 बजे सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य जुटाए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने घटनास्थल से 315 बोर का तमंचा और दो खाली खोखे बरामद किए हैं.