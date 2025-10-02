गर्लफ्रेंड से पूछा- मुझसे शादी करोगी, उसने मना किया तो मार दी गोली, फिर कर लिया सुसाइड
एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया, रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में युवक ने खुद को गोली मार ली. जांच की जा रही है.
Published : October 2, 2025 at 9:48 PM IST|
Updated : October 2, 2025 at 10:54 PM IST
चंदौली: मुगलसराय कोतवाली के महमूदपुर नई बस्ती निवासी युवक ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को गोली मार दी. इसके बाद वह रामनगर अपनी बुआ के घर पहुंचा और वहां सुसाइड कर लिया. प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर एसपी आदित्य लांग्हे और एएसपी अनंत चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे.
शादी तय होने के बाद गर्लफ्रेंड ने बनायी दूरी: एसीपी वाराणसी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि महमूदपुर नई बस्ती सोनकर बस्ती निवासी साबिया बानो उर्फ बबली (20 वर्ष) का मोहल्ले के संजय सोनकर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. संजय फायर ब्रिगेड ऑफिस के बाहर फल की दुकान लगता था. लड़की की शादी कुछ दिनों पहले तय हो गई थी. इसके बाद लड़की संजय से दूरी बनाने लगी.
युवती की कमर में लगी गोली: फोन करने पर भी मना करती थी. युवती गुरुवार की शाम अपनी मां के साथ सब्जी लेकर घर जा रही थी. घर के पास पहुंचने पर संजय ने उसको रोक लिया. पूछा- मुझसे शादी करोगी. युवती के इनकार करते ही उसने 9MM पिस्टल से उस पर फायर झोंक दिया. गोली युवती की कमर में गोली लगी. वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गई.
बुआ के घर जाकर समाप्त की जीवन लीला: इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. वह रामनगर में अपनी बुआ के घर पहुंचा. वहां खुद को भी गोली मार ली. इससे उसकी मौत हो गई. युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. साबिया बानो की बहन राबिया ने बताया कि साबिया मां के साथ सब्जी खरीदने गई थी. घर लौटते समय बाहर गोली चली चीख पुकार मचा गई. मौके पर देखा तो साबिया के गोली लगी हुई थी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया: एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि गुरुवार की शाम फायरिंग की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि एक युवती को कमर में गोली लगी है. आरोपी युवक पूर्व परिचित है, जो को घटना के बाद फरार हो गया. युवती का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
पुलिस कर रही मामले की जांच: एसीपी वाराणसी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. इस युवक ने मुगलसराय में एक युवती पर फायरिंग की थी. अपनी बुआ के यहां जाकर उसने खुद को भी गोली मार ली. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.
