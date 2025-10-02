ETV Bharat / state

गर्लफ्रेंड से पूछा- मुझसे शादी करोगी, उसने मना किया तो मार दी गोली, फिर कर लिया सुसाइड

एसीपी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया, रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में युवक ने खुद को गोली मार ली. जांच की जा रही है.

Photo Credit: Chandauli Police
मौके पर पहुंचे अधिकारी (Photo Credit: Chandauli Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 9:48 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 10:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंदौली: मुगलसराय कोतवाली के महमूदपुर नई बस्ती निवासी युवक ने शादी से इनकार करने पर प्रेमिका को गोली मार दी. इसके बाद वह रामनगर अपनी बुआ के घर पहुंचा और वहां सुसाइड कर लिया. प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. सूचना मिलने पर एसपी आदित्य लांग्हे और एएसपी अनंत चंद्रशेखर मौके पर पहुंचे.

शादी तय होने के बाद गर्लफ्रेंड ने बनायी दूरी: एसीपी वाराणसी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि महमूदपुर नई बस्ती सोनकर बस्ती निवासी साबिया बानो उर्फ बबली (20 वर्ष) का मोहल्ले के संजय सोनकर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. संजय फायर ब्रिगेड ऑफिस के बाहर फल की दुकान लगता था. लड़की की शादी कुछ दिनों पहले तय हो गई थी. इसके बाद लड़की संजय से दूरी बनाने लगी.

एसीपी वाराणसी अतुल अंजान त्रिपाठी (Video Credit: Chandauli Police)

युवती की कमर में लगी गोली: फोन करने पर भी मना करती थी. युवती गुरुवार की शाम अपनी मां के साथ सब्जी लेकर घर जा रही थी. घर के पास पहुंचने पर संजय ने उसको रोक लिया. पूछा- मुझसे शादी करोगी. युवती के इनकार करते ही उसने 9MM पिस्टल से उस पर फायर झोंक दिया. गोली युवती की कमर में गोली लगी. वह लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गई.

बुआ के घर जाकर समाप्त की जीवन लीला: इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया. वह रामनगर में अपनी बुआ के घर पहुंचा. वहां खुद को भी गोली मार ली. इससे उसकी मौत हो गई. युवती को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. साबिया बानो की बहन राबिया ने बताया कि साबिया मां के साथ सब्जी खरीदने गई थी. घर लौटते समय बाहर गोली चली चीख पुकार मचा गई. मौके पर देखा तो साबिया के गोली लगी हुई थी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया: एसपी चंदौली आदित्य लांघे ने बताया कि गुरुवार की शाम फायरिंग की सूचना मिली. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में पता चला कि एक युवती को कमर में गोली लगी है. आरोपी युवक पूर्व परिचित है, जो को घटना के बाद फरार हो गया. युवती का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा है. दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस कर रही मामले की जांच: एसीपी वाराणसी अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि रामनगर थाना क्षेत्र के रामपुर इलाके में युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. इस युवक ने मुगलसराय में एक युवती पर फायरिंग की थी. अपनी बुआ के यहां जाकर उसने खुद को भी गोली मार ली. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें- बनारस को मिला सातवां क्रूज; देव दीपावली पर गंगा में कर सकेंगे नाइट स्टे, फाइव स्टार गंगोत्री क्रूज में बुकिंग शुरू

Last Updated : October 2, 2025 at 10:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDAULI CRIME POLICEMAN COMMITTED SUICIDE IN CHANDAULIACP VARANASI ATUL ANJAMSP CHANDAULI ADITYA LANGHEMAN SHOT INJURED GIRLFRIEND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.