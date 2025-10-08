ETV Bharat / state

मुजफ्फरनगर में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, कोर्ट ने 15 हजार का जुर्माना भी लगाया

पुलिस अधीक्षक अपराध, इन्दु सिद्धार्थ के मुताबिक, अभियान के पांचवें चरण में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत थाना व क्षेत्राधिकारी खतौली की टीम और हमारी मॉनिटरिंग सेल की टीम ने आज सफलता प्राप्त की है. खतौली थाने में पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था. उसमें आज अभियुक्त को 20 साल की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा करा दी गई है.

मुजफ्फरनगर : मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत नाबालिग (5) से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन के अनुसार, 27 अप्रैल 2024 को पीड़ित के परिजनों ने थाना खतौली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. आरोप था कि अभियुक्त ने उनकी पुत्री (5) के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित की ओर से मिली तहरीर के आधार पर थाना खतौली पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को 28 अप्रैल 2024 को ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था. थाना खतौली पुलिस की ओर से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए विवेचना की गई थी. पुलिस ने अभियुक्त के विरूद्ध 18 मई 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था.

महिला व बच्चियों के प्रति अपराध करने वालों को सजा दिलाने के लिये मिशन शक्ति 5.0 व ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विशेष अभियान चलाया जा रहा है. यह अभियोग अभियान के अन्तर्गत चिन्हित था. अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप बुधवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट, मुजफ्फरनगर की न्यायाधीश अलका भारती ने अभियुक्त को धारा पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड से दण्डित किया है.



