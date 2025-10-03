ETV Bharat / state

धमतरी के महानदी में फंसे बुजुर्ग को बचाया गया, 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

धमतरी: जिले में ग्राम नवीन जोरातराई थाना कुरुद में आज एक बड़ी घटना टल गई. यहां मंदिर के टापू में फंसे बुजुर्ग को जिला प्रशासन की टीम ने बचा लिया है. मंदिर पुजारी इतवारी राम कश्यप सुबह सात बजे पूजा अर्चना के लिए गए थे. उसके बाद लगातार महानदी का जल स्तर बढ़ने से वो फंस गए. जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम को इस घटना की जानकारी मिली, बुजुर्ग को बचाने की कोशिशें तेज हो गई.

10 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन: इस संबंध में सूचना मिलते ही जिला सेनानी शोभा ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू टीम को मोटर बोट से तत्काल रवाना किया. करीब 10 घंटे बाद शाम 4 बजे पुजारी इतवारी कश्यप को बाहर निकाल लिया गया है. रेस्क्यू दल ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ और तेज कार्रवाई करते हुए पुजारी को सुरक्षित निकालकर नदी पार कराया. इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और पुजारी को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया है.

हमें पुजारी के फंसे होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर सेना की टीम हरकत में आई. करीब 10 घंटे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला. हमने पुजारी को सुरक्षित बचा लिया है-सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी