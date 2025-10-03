धमतरी के महानदी में फंसे बुजुर्ग को बचाया गया, 10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन
धमतरी जोरातराई में महानदी की उफान में फंसे बुजुर्ग को बचा लिया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 3, 2025 at 7:22 PM IST
धमतरी: जिले में ग्राम नवीन जोरातराई थाना कुरुद में आज एक बड़ी घटना टल गई. यहां मंदिर के टापू में फंसे बुजुर्ग को जिला प्रशासन की टीम ने बचा लिया है. मंदिर पुजारी इतवारी राम कश्यप सुबह सात बजे पूजा अर्चना के लिए गए थे. उसके बाद लगातार महानदी का जल स्तर बढ़ने से वो फंस गए. जैसे ही पुलिस प्रशासन की टीम को इस घटना की जानकारी मिली, बुजुर्ग को बचाने की कोशिशें तेज हो गई.
10 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन: इस संबंध में सूचना मिलते ही जिला सेनानी शोभा ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए रेस्क्यू टीम को मोटर बोट से तत्काल रवाना किया. करीब 10 घंटे बाद शाम 4 बजे पुजारी इतवारी कश्यप को बाहर निकाल लिया गया है. रेस्क्यू दल ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ और तेज कार्रवाई करते हुए पुजारी को सुरक्षित निकालकर नदी पार कराया. इस दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई और पुजारी को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंप दिया गया है.
हमें पुजारी के फंसे होने की सूचना मिली थी. जिसके बाद जिला प्रशासन और नगर सेना की टीम हरकत में आई. करीब 10 घंटे तक यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला. हमने पुजारी को सुरक्षित बचा लिया है-सूरज सिंह परिहार, एसपी, धमतरी
रेस्क्यू अभियान में बाढ़ बचाव दल के जवान कलीराम ध्रुव, अनिल नेताम, टिकेश साहू, नरेंद्र डहरिया, दुष्यंत नेताम एवं चन्द्र कुमार सक्रिय रूप से उपस्थित रहे. जिला प्रशासन ने जवानों के इस साहसिक कार्य की सराहना की है.
बारिश और गंगरेल के पानी से महानदी उफान पर: धमतरी में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इस वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. गंगरेल डैम के गेट भी खोले गए हैं. यह सब कारण है जिसकी वजह से महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. जिला प्रशासन ने लोगों से निचले इलाके में नहीं जाने की अपील की है.